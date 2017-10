"Estou velha para fazer novela", declara Gloria Pires

Tamanho do Texto: +A -A

Prestes a entrar no ar como Elizabeth, uma mulher que afoga as mágoas no álcool após diversos problemas na vida em "O outro lado do paraíso", Gloria Pires revelou que já pensa em aposentadoria. "Na segunda semana em que gravei cenas noturnas de "O outro lado do paraíso", falei: "Estou velha para fazer novela". Peguei uma sinusite no fim da primeira semana de trabalho. Está puxado. Tenho pensado tanto em aposentadoria", disse ela, que tem dúvidas se seguiria os passos de Fernanda Montenegro, que, aos 88 anos, é sua colega de trama. "Não sou capaz de opinar", brincou, em referência à frase que marcou sua participação ao comentar o Oscar 2016 na Globo.

Gloria Pires

Um fato é claro: sua beleza impressiona aos 54 anos. "Gosto mais ou menos de tratamentos estéticos. Aliás, eles não são feitos para gostar, são feitos para a gente ter esperança (risos). É tudo sofrido. Já experimentei uns que dão choques, mas desisti. Também fiz no rosto e nos braços um tratamento com microagulhamento para manchas. O resultado foi bom, mas é dolorido", analisou.

Na trama, sua Elizabeth "desce ladeira abaixo". "A bebida vira uma bengala depois que tudo fica de cabeça para baixo. É nesse momento que o alcoolismo surge", explicou ela, que foi além: "Caso pudesse dar um conselho para Elizabeth, diria para ela ter calma, respirar fundo e seguir em frente com fé, porque em algum momento ela vai conseguir sair do buraco. Procuro lidar com o inesperado de uma forma tranquila. Já entendi que a gente não tem controle sobre nada. A vida pode mudar radicalmente de uma hora para outra", disse.

Casada com o músico Orlando Morais há quase 30 anos, Gloria ressalta o que disse: "Meu casamento é de muita luta, altos e baixos. Mas a gente sempre esteve disponível um para o outro e para nossa relação. Existe uma parceria. Na hora em que um cai, o outro dá a mão. Não há receita, nem fórmula, mas considero importante que o casal tenha os mesmos interesses ao mesmo tempo em que cada um tem sua individualidade".