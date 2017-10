Adriane Galisteu derruba Faustão e vira meme na internet

Tamanho do Texto: +A -A

Faustão passou por um momento digno de "videocassetadas" nesse domingo, 8. O apresentador foi derrubado de joelhos no palco por conta da comemoração empolgada de Adriane Galisteu. É que a ex-integrante das Record recebeu nota 10 por sua apresentação de country no quadro "Dança dos famosos" e pulou para abraçar Fausto, que foi pego desprevenido. “Estou esperando uma mulher pular assim no meu cangote faz tempo e acontece isso”, brincou ele.

Adriane Galisteu derruba Faustão ao vivo

Desconcertada, ela contou com ajuda para se levantar e, na internet, pediu desculpas ao colega. "Gente agora sem brincadeira, queria me desculpar com meu querido amigo Faustão. São tantas emoções que eu puleiiiiii meu beijo", disse ela, por meio de suas redes sociais.

Rapidamente, os internautas encheram o Twitter de comentários sobre a situação. "Faustão caindo salvou meu domingo", escreveu um. "Ô loco meu", disse outro, fazendo referência ao bordão do apresentador. Teve até quem fizesse montagem dos dois dançando juntos.