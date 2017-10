Sandy faz vídeo ao vivo na internet e fala do filho: "Que horas são? Está me esperando"

Tamanho do Texto: +A -A

Discreta ao expôr sua vida pessoal, Sandy fez a alegria dos fãs em um vídeo ao vivo em suas redes sociais na última semana. Durante o bate-papo, ela aproveitou para anunciar seu novo site e, claro, respondeu diversas curiosidades. "Tem gente me perguntando que formol é esse. O segredo é nascer filha da minha mãe, gente. E passar todos os produtos que os dermatologistas mandam: hidratantes, nunca durmo de maquiagem, passo filtro solar todos os dias, e cremes específicos para meu tipo de pele. É isso que a gente faz para dar certo", entregou ela, que, além disso, brincou de fazer a lente do celular de espelho e fez tutoriais de maquiagem.

Descontraída, Sandy reclamou do sinal de wifi e recebeu beijos para o filho, Theo. "Que horas são? Meu filho está me esperando. Ele está subindo a escada e vai fazer algum barulho aqui", brincou, durante a interação. Yasmin Brunet entrou na conversa e elogiou a beleza da cantora, que logo tratou de responder: "Você que é musa. Que isso, gente? Não! Você é muito linda! Beijo".

Além disso, a irmã de Junior aproveitou para divulgar a música inédita que compôs para a novela "Tempo de amar". "A música ainda não foi executada na novela, mas está. Eu compus só para isso. A outra música minha que entrou em novela não era inédita. Tem uma inédita que eu fiz para a novela do Jayme Monjardim e tem uma nova que entrará numa outra novela. Estou muito feliz", adiantou.

Pensa que acabou? Pois neste fim de semana, Sandy terá ainda mais novidades: ela fará um show gratuito com o maestro João Carlos Martins, em São Paulo, com acompanhamento da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP. O concerto é um tributo a Tom Jobim e contará com canções como “Águas de Março”, “Corcovado” e “Chovendo na Roseira”.