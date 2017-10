Marco na carreira. "Existe antes e depois da Bibi", diz Juliana Paes

Tamanho do Texto: +A -A

São muitos anos de televisão e diversos papéis marcantes, mas Juliana Paes acredita que está vivendo o auge de sua carreira com Bibi Perigosa, em "A força do querer", que termina no próximo dia 20. "Eu já estou com saudades. É um misto de sensações. Estou exausta, porque muita coisa na reta final focou na trama da Bibi", lamentou. "Foi tão especial, um marco na minha trajetória. Claro que está dando aquela angústia de se despedir de uma personagem que me comoveu e comoveu tanta gente. Com certeza é uma das mais importantes da minha carreira. Existe um antes e depois de Bibi", garantiu.

Juliana Paes como Bibi Perigosa

Antes das férias, porém, Juliana tem outros compromissos. "Vou lançar o filme 'Dona Flor e Seus Dois Maridos' e tenho outro para rodar, do Karim Aïnouz. Em dezembro vou parar um pouco e em janeiro viajo com as crianças para a Disney, que eles estão loucos para ir", entregou ela, que quer um ano mais calmo. "Acho que essa personagem pede um pouco um ano sabático. Por mais que eu me abasteça rápido, acho que o público também precisa desse descanso. Fiquei muito marcada. Estou nos memes, no Facebook, e isso cansa também. Público também precisa descansar de mim. E aí volto para o carnaval", contou ela, que é a rainha de bateria da Grande Rio.

E tanto trabalho não cansa? "Tenho fôlego, faço o que amo. Falo em casa que eu fico fisicamente cansada mas, psicologicamente, eu me alimento muito desse frisson. Caio na cama e quero dormir, mas minha cabeça está feliz".