Bárbara Evans tem perfis falsos na internet: "Para paquerar"

Tamanho do Texto: +A -A

Com os passos vigiados por mais de 1,3 milhões de seguidores atentos, Bárbara Evans arrumou um jeito especial de paquerar pelas redes sociais sem precisar se expôr. Em uma entrevista para Luciana Gimenez, a loira contou que criou perfis falsos para conseguir mais liberdade de vigiar pretendentes na internet. "Tenho vários perfis fakes (no Instagram). E não é para xingar, não! É para ver os boys", confessou, aos risos. Ela revelou, ainda, que adora o carinho dos fãs e que gosta de ler até os comentários de "haters" online. "Tanto os que elogiam, quanto os que falam mal. Morro de rir e deixo todos lá porque eles pagam mico. Os fãs começam a defender e aí vira briga, tumulto", disse.

Bárbara Evans

Durante o programa, Bárbara, que foi capa da "Playboy" no final de 2011, contou como foi sua experiência com a nudez. "Eu tinha 20, 21 anos e tinha perdido aquela vergonha toda. Estava 13 kg acima do meu peso e acho que foi de bom gosto. Tem algumas meio escancaradas, então acho que tem que saber dosar e mostrar o corpo da mulher de uma forma não tão vulgar assim", disse ela, que revelou uma frustração: gostaria de ter sido modelo de passarela.

A vencedora da sexta edição do reality show "A Fazenda" também revelou o que fez com o prêmio de R$2 milhões. "Comprei meu carrinho, fiz algumas coisas que eu precisava e apliquei. A gente vai trabalhando, construindo, dinheiro vai e vem e a gente precisa ser feliz. Gastar de maneira consciente e aproveitar, porque a gente merece", explicou.

Em 2017, Bárbara esteve no ar na minissérie "Dois irmãos", da Globo, em que fez par romântico com Cauã Reymond. E aí? Será que ela tomou gosto pela atuação? ""Fiz um curso de teatro depois que acabei a minissérie porque Deus abre as portas, mas a gente tem que estudar para que elas continuem abertas", disse.