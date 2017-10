Minas Trend Inverno 2018 #Day3: Ronaldo Silvestre se inspira em conto de Lispector

Tamanho do Texto: +A -A

Dando continuidade ao line-up de ontem, o Minas Trend teve um de seus maiores talentos estreando na passarela da fashion week. De Itabira, no interior do estado, Ronaldo Silvestre é um dos melhores exemplos de estilista que vem subindo degrau a degrau na moda nacional com a força e o incentivo. Em sua primeira participação no Minas Trend, ele marcou presença no concurso Ready to Go, que reúne novos talentos em um estande coletivo e a marca mais votada por um júri especializado ganha a chance de um espaço próprio. E foi isso o que aconteceu. Na edição passada, Ronaldo Silvestre teve seu primeiro espaço no Salão de Negócios do Minas Trend e, agora, ele estreou como parte do line-up da fashion week. “É um processo de construção e evolução dentro de todos os valores que eu acredito, que são o slow-fashion e a moda artesanal. É como olhar para dentro, para tudo o que a gente acredita, e fazer das coleções um estilingue, que quanto mais fundo a gente mergulha nas lembranças e inspirações, mais riqueza e sentimento a roupa transmite”, disse.

Neste début nas passarelas, Ronaldo Silvestre apresentou uma coleção cheia de sentimentos para ele e para nós. Inspirado pelo conto “Maio – a Perigosa Yara”, de Clarice Lispector, ele contou que tudo começou a partir de uma peça dada de presente à Heloisa Tolipan. Testemunha do crescimento do estilista dede o começo da trajetória, a jornalista foi o ponto de partida da coleção apresentada ontem na passarela do Minas Trend. “Desde quando eu comecei, venho trazendo a ideia de que eu preciso fazer uma peça para a Heloisa. E, nessa temporada, isso aconteceu. Quando eu desenhei o primeiro protótipo, pensei nela na hora. Sem ela saber, foi aquela peça que inspirou as formas e toda a coleção que eu desenvolvi para a temporada”, lembrou.

Quem também motivou as curvas e a criação de Ronaldo Silvestre para a temporada foi a associação do estilista do tema com sua cidade. Assim como a personagem de Clarice Lispector, ele também quer ser fonte de boas novas – ou de paixão – para sua cidade, Itabira. “Ela fala muito dessa aparição em todo mês de maio nas águas no sentido de se apaixonar, mas pensando muito no foco do que eu poderia trazer de riqueza para o interior, para Itabira, onde eu nasci”, explicou.

Em termos práticos, Ronaldo Silvestre traduziu toda essa mistura de sentimentos em peças que reforçaram seu DNA na moda. Nesta temporada, o estilista seguiu com criações mais estruturadas e que possuem os conceitos de organicidade e sustentabilidade nas entrelinhas. Em parceria com a Capricórnio Têxtil, Ronaldo Silvestre deu nova utilidade a retalhos de jeans e os reaplicou com bordados nas peças da coleção. “O jeans é o meu material principal pela parceria com a Capricórnio Têxtil e ele conversa com todos os outros tecidos da coleção, como seda, malha, moletom e artigos esportivos”, explicou sobre as criações que tiveram uma cartela mais escura e a proposta de atender às necessidades casuais e de alto luxo.