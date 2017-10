Minas Trend Inverno 2018 #Day3: Moda urbana e classe vintage no desfile da Manzan

Tamanho do Texto: +A -A

Mais uma vez, o dia de passarela no Minas Trend terminou em alto luxo. Ontem, mais do que fechar o line-up de quarta-feira, a Manzan encerrou o catwalk da 21ª edição da fashion week mineira. E em grande estilo. Para a temporada, Letícia Manzan, estilista da marca, trouxe luxo, bordado e design autoral em uma coleção que combinou a moda urbana com a classe vintage. “O inverno está uma mistura muito divertida. Tudo começou com a ideia do fetiche e, a partir disso, pegamos o universo de Boudoir e as lingeries dos anos 1930 e 1940. Só que como a marca tem uma pegada street e é jovem em sua identidade, nós misturamos tudo e resultou nesta coleção. Então, foi um trabalho muito diferente, rico e que teve a combinação de matérias-primas bem apurada”, contou Letícia.

Neste sentido, a estilista combinou tecidos leves e mais pesados em uma harmonia guiada pelo feito à mão. Amante do trabalho artesanal de alto luxo, Letícia Manzan foi além dos bordados de pedraria em sua coleção e apostou em múltiplos materiais para enriquecer o trabalho de sua grife para o Inverno 2018. “Eu amo handmade e quis trazer para a coleção uma variedade de bordados, não só o de pedraria. Então, temos plumas e lãs que foram bordadas em tecidos como crinol, seda pura, moletom e lamê, um tecido bem fluido que nessa coleção ganhou aspecto metalizado”, detalhou.

Em relação às cores, a coleção da Manzan traduziu esta mistura de clássico e moderno com uma boa pitada de sensualidade em tons como marsala e o tradicional preto. No entanto, Letícia Manzan não abriu mãos das apostas da estação e também trouxe o verde petróleo e o cinza mescla. Para completar, o rosé volta à cartela da grife e consolida o tom como parte da identidade da marca. “Eu gosto muito de uma cartela mais intensa para o inverno”, acrescentou a estilista.

Assim, com cores, bordados e texturas, a Manzan mergulhou na temática sexy sem esquecer de identidade urbana. O tempo todo, Letícia destacou a preocupação na criação em agregar os dois conceitos e, para isso, definiu um elemento como unanime e fonte de sensualidade para o DNA street da marca. “O grande trunfo do desfile foi a modelagem de corselete. Assim, a gente conseguiu colocar um moletom gigante cinza mescla, mas que fosse combinado com uma estrutura mais sexy. Além disso, tivemos shapes de camisolas, robes e as transparências”, disse Letícia Manzan.