Minas Trend Inverno 2018 #Day3: "Mixórdia" e reciclagem na passarela da Led

Depois de estrear na São Paulo Fashion Week em um coletivo de novos talentos da SEBRAE, a grife LED pôde mostrar em casa mais um filho desta potência que é a moda mineira. No Minas Trend, Célio Dias, estilista da marca, deu continuidade à inspiração que apresentou em São Paulo e não arrumou nada em sua mente criativa. Isso porque, para o Inverno 2018, o mineiro trouxe a confusão da palavra “Mixórdia”, que também é o nome da coleção, para as peças. Inclusive, foi nesta proposta de mistura de ideias que Célio agregou o DNA fashion de seu berço da moda sem que ferisse a identidade de sua moderna marca. “A gente trabalhou com materiais que não tínhamos costume na marca para criar uma bagunça de texturas. Então, temos crochês e bordados em um patchwork que representa a identidade da moda mineira, mas sem pedra e brilho”, contou.

Neste trabalho de patchwork, Célio Dias também incorporou o conceito de reciclagem. Com retalhos de tecidos descartados pela indústria ou pelas confecções, o estilista criou um lindo efeito na passarela que também tinham as cores como aliadas. Sobre esta cartela, Célio explicou que não segue as apostas de cada estação. De forma experimental, ele escolhe as combinações e depois vê se deu certo ou não. E neste caso, o estilista foi certeiro. “Nós não temos estação dentro da marca e nem seguimos uma paleta de cores da indústria. A cartela foi escolhida de acordo com o que eu acredito ser o bom e, assim, às vezes bate e outras não. Então, foi uma seleção que surgiu de maneira orgânica e foi ainda mais potencializada por minha vontade de pôr cor em uma coleção de gênero livre”, comentou.

Por falar nisso, a LED é uma das marcas engajadas e que pregam a diversidade neste cenário moderno da marca. Nas coleções, as roupas são desenhadas para quem se sentir bem nelas. No entanto, Célio Dias criticou o uso do termo agênero para a marca e, como ele diz, prefere chamar esta identidade de gênero livre. No Minas Trend, mais do que mostrar seu talento na passarela do estado, o estilista mineiro também pôde bater em uma tecla super contemporânea e necessária para empoderar ainda mais os movimentos contra a homofobia. “É muito importante essa abertura que o Minas Trend dá para as marcas. Nós conseguimos mostrar na maior plataforma que temos em nosso estado que a gente também sabe fazer uma moda diferente. Isso é fundamental e vai ao encontro do que eu acredito”, avaliou o estilista da LED que apostou no humor para defender esta ideia. Na coleção, além de modelos homens com as unhas pintadas de vermelho, Célio Dias também desfilou a expressão “Bicha PWR” estampada em uma t-shirt.