Minas Trend Inverno 2018 #Day3: Chocker leva o carnaval para a passarela

É Carnaval na passarela do Minas Trend! No desfile da Chocker, a grife nos levou para a festa de Veneza em uma inspiração que teve os Pierrôs e Arlequins e as Colombinas como guias das criações. Seguindo o DNA da marca de combinar o passado com o presente, sem esquecer de toques do futuro, Fernando Silva, que assina o Estilo da Chocker, mergulhou em uma pasta que estava indo para o lixo em sua casa. E foi dali que uma rica e divertida coleção surgiu. “Uma vez, eu estava na casa dos meus pais, antes de começar a desenhar a coleção, e minha mãe estava fazendo uma faxina e jogando tudo for. Aí, eu achei uma pasta de papel de carta da minha irmã da década de 1980 que tinham várias ilustrações de uma artista japonesa que fez sucesso fazendo pierrôs, arlequins e colombinas”, lembrou o estilista.

Assim, com um pouco de memória afetiva e muito talento, Fernando Silva traduziu o conceito da Chocker em uma coleção que marcou a estreia da marca nas passarelas do Minas Trend. “A inspiração surgiu como consequência do propósito da marca. Na Chocker, a gente sempre faz um resgate retrô, mas sem cara de brechó. Apesar deste aspecto do passado, as coleções têm cara de 2017 e 2018. É o aqui e agora”, comentou Fernando Silva que explicou como traduziu esta ideia. “Eu quis trazer um resgate vintage na estamparia, nos bordados e acabamentos, mas com a inovação dos tecidos. Então, temos moletom, couro e tecidos tecnológicos na cartela. Ou seja, eu trago a ideia de modernidade com modelagens atualizadas e desconstrução de peças ícones dos anos 1950 e 1970 com pegada streetwear”, detalhou.

Em uma proposta mais gelada, como definiu o estilista, a Chocker passeou pelos tons de off-white, preto, azul e rosé, que traduzem a cartela de cores usada nas roupas dos Pierrôs e Arlequins. E ele fala disso com propriedade. Além do estudo teórico para a coleção, Fernando Silva também resgatou na memória suas viagens a Veneza. Inclusive, há quatro anos, o estilista passou o Carnaval na cidade italiana, o que contribuiu bastante para o desenvolvimento da coleção de inverno da Chocker. “Em 2013, eu participei do Carnaval de Veneza e fiquei super encantado com a atmosfera da cidade. Ao mesmo tempo que é um local com atmosfera histórica e antiga, tem modernidade também”, disse.

Além das roupas, a Chocker também desfilou acessórios e sapatos com a etiqueta da própria marca. Nos pés, os slides com pelo fake e os mules com pompons e olhos das máscaras de Veneza, que também estamparam bolsas, colarinhos e punhos da coleção, deram graça e charme à temporada da Chocker. Nós amamos!