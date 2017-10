Minas Trend Inverno 2018 #Day3: Anne est Folle traz estampas inspiradas na arte

Tamanho do Texto: +A -A

A multiplicidade e a pluralidade de experiências fazem parte do conceito de inspiração da Anne est Folle. É mais ou menos isso o que Renato Manso, estilista da grife, defende a duas temporadas na passarela do Minas Trend, desde que retornou ao line-up do evento. “A gente não tem inspiração. O trabalho da marca é guiado por um apanhado de ideias que vamos acumulado ao longo do tempo. É uma coletânea de informações de várias épocas, lugares e artistas”, disse a estilista.

No entanto, desta vez, teve um nome que ganhou destaque em meio às múltiplas experiências que Renata Manso acumula na vida. Amante das artes, a estilista ressaltou os recentes trabalhos do pintor britânico David Hockney em sua coleção para a Anne est Folle. “Eu observo muito a arte para fazer as estampas. Nesta coleção, eu me inspirei bastante em um trabalho do David Hockney que eu vinha acompanhando para poder criar e escolher as cores”, contou.

Em relação às cores, mais uma vez, Renata disse não ter regras. Com ela, a escolha é instintiva e espontânea. Sem seguir cartela da estação ou qualquer conceito que delimite essas opções, a estilista garantiu seguir apenas o feeling e, mesmo assim, ter um resultado harmônico no final. “Eu defino uma paleta que não é limitada. Eu trabalho sempre com muitas cores e, durante o processo, tento ficar dentro daquela harmonia que eu previ. No final, mesmo eu tendo uma cartela enorme de tons, estampas e texturas, acabam que as cores se conversam entre si. Eu confesso que não sei se é um lado espontâneo meu que acaba funcionando ou uma coincidência criativa”, afirmou a estilista que comparou o processo a pintar um quadro.

Por fim, quando o assunto foram as modelagens apresentadas na passarela do Minas Trend, Renata Manso, desta vez, soube limitar sua criação. No desfile da Anne est Folle, nada de roupas ajustadas e muito coladas no corpo. “Mesmo as estruturadas, as roupas são bem amplas e super fluidas. Nos casacos, temos um corte mais reto e, em alguns vestidos, uma barra cropped que marca o pé”, disse Renata Manso.