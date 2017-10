Minas Trend Inverno 2018 #Day3: Alfaiataria primorosa marca desfile da Bobstore

Tamanho do Texto: +A -A

Que alfaiataria! Com 20 anos de história, a Bobstore desfilou uma coleção elegante e moderna de uma alfaiataria primorosa. Na estreia da dupla André Boffano e Sam Santos na criação das peças, eles potencializaram a identidade chique da marca e trouxeram um pouco de contemporaneidade e desconstrução para alguns looks que, além da alfaiataria, foram certeiros no tricô. De acordo com Adriana Bozon, diretora criativa do grupo Inbrands a chegada de André e Sam para a criação da Bobstore agregou um olhar fresco e jovem à tradicional marca da moda brasileira. “Eles trouxeram um pouco mais de assinatura para a marca. Nesta coleção, temos pecas sutilmente mais elaboradas, com recortes e aviamentos em locais inesperados. Eu acho que isso é o grande benefício do olhar de um estilista novo em cima de uma maison. É um touch que faz toda a diferença”, avaliou.

Inclusive, Adriana Bozon se declarou muito satisfeita com a nova parceria da marca. No Minas Trend, a Bobstore lançou a primeira coleção da marca assinada pela nova dupla. E em casa, já que eles também são de Minas Gerais e tiveram sua primeira experiência autoral na passarela, com a grife Modem, também na fashion week do estado. “É muito bacana para uma marca como a Bob, que tem 20 anos de trajetória, ter no time dois jovens estilistas com um olhar fresco para a coleção. A moda é isso, precisamos estar sempre mudando”, disse.

Sobre esta coleção tão comemorada nos bastidores, a Bobstore mergulhou fundo na alfaiataria e em um tricô super trabalhado. Com pegada minimalista, a grife investiu naquela ideia de que menos é mais e apresentou uma coleção limpa, porém elegante. Nas cores, a combinação de preto e tons terrosos deram o tom da passarela. “Preto no inverno é unânime. Para o dia e para a noite, não tem quem não use uma peça escura. Mas também temos um pouco de tons terrosos que clareiam a coleção e trazem um pouco mais do aspecto dia que faz parte da identidade da Bobstore”, explicou Adriana.

Além disso, os materiais também passearam entre a tradição clássica e a contemporaneidade jovem. Para esta coleção, a grife ultrapassou as barreiras do couro como aposta e trouxe também o jeans na cartela de tecidos da alfaiataria. E deu super certo na passarela. “A gente quis mostrar as diferentes possibilidades de alfaiataria, o que é bem interessante. Temos opções mais acentuaras, quadradas, trecho coat e até em jeans”, contou a diretora criativa do grupo A.Brand.