Após ordem de prisão, Latino ironiza dívida de pensão alimentícia

Latino teve a prisão decretada pelo não pagamento de pensão alimentícia ao filho de cinco anos, fruto de um relacionamento com Jack Blandy. No último dia 19, a juíza Cristiane de Sá Berbat condenou o cantor pelo não cumprimento dos compromissos assumidos. No total, ele deve cerca de um ano de pensão, mas os valores são mantidos em segredo de justiça. Sem citar o assunto, Latino ironizou nas redes sociais. "Foragido, mas não é hoje", escreveu em uma foto.

Latino

Pai de nove filhos, o cantor teve pouco contato com a criança. Uma das raras vezes em que saiu com o menino, no último dia dos pais, Latino chegou a agradecer Jack pela trégua na batalha judicial que se arrasta desde o nascimento do bebê. “Mais um presente de Deus para esse Natal. Obrigado, Jack, por nos proporcionar esse encontro. Sem palavras!”, chegou a dizer, na época.

Em um comunicado oficial no seu perfil na última sexta-feira, Latino afirmou não ter recebido nenhuma notificação oficial e garantiu que liquidaria a dívida. "Latino não recebeu nenhum comunicado oficial sobre o assunto pensão alimentícia. Por outro lado, as partes envolvidas já estão negociando uma forma de liquidar a pendência. Essa negociação deverá ser concluída na próxima segunda-feira", dizia a postagem, que foi deletada.

Nessa segunda, Jack revelou que ainda não foi procurada para uma tentativa de acordo. "Já saiu o mandado de prisão. Agora, ou ele paga tudo o que deve, ou vai para a cadeia", disse.