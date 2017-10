Anitta se derrete ao falar de namorado: "Casaria hoje mesmo"

Tamanho do Texto: +A -A

Anitta evita falar sobre sua vida pessoal, principalmente em relação ao namoro com Thiago Magalhães, mas, ao que tudo indica, o relacionamento está cada vez mais sério. A cantora participou do quiz "Diga Um Nome", da revista "Glamour", e garantiu que casaria com o namorado hoje mesmo. "Eu casaria hoje mesmo com o meu namorado, é a única opção que tenho pra casar. Mentira, que horror né, a única opção? Mas casaria com ele hoje, é a única pessoa", brincou ela, que já havia explicado o motivo de evitar expôr o romance. "Sei que o público ama saber da minha vida e não tem como esconder. Como estou com pessoa anônima preferi ficar assim, pois a famosa sou eu", disse.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Anitta prova seu amor. A poderosa chegou a compor uma música romântica para ser cantada na voz de Belo, ídolo do amado. A letra tem trechos como: "Do nada entre nós dois aconteceu assim/ Do nada o teu olhar conectou em mim/ E nada é mais gostoso que dizer que sim/ Para todas as loucuras que quiser de mim.../ Do nada/ Sei lá o que aconteceu/ Só sei que o teu amor é meu e as nossas diferenças já me parecem tão iguais/ Se o mundo está uma confusão/ Você é minha solução/ O amor que a gente inventa é diferente, bom demais/ Quer saber? Tudo bem. Eu confesso: tudo o que eu já quis um dia você tem/ Quer saber? Tudo bem... Tá na cara que eu te amo, mas não conta pra ninguém".