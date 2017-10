21ª edição do Minas Trend comemora década de sucesso no evento ano.dez

Tamanho do Texto: +A -A

Começou! De hoje até sexta-feira, dia 6, Belo Horizonte assume o status de capital da moda brasileira. Em sua 21ª edição, o Minas Trend reúne no Expominas produtores, designers, empresários, fashionistas e jornalistas em uma mistura de negócios e tendências. No evento, que segue em comemoração por seu décimo ano de sucesso, batizado de ano.dez, a passarela e o Salão de Negócios dividem a atenção das milhares de pessoas que prometem passar pelo centro de convenções mineiro pelos próximos dias. Promovido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), o Minas Trend ainda tem apoio do governo do estado e é um importante encontro dos negócios e da moda mineira no calendário fashion nacional.

O Minas Trend ano.dez reúne até sexta-feira importantes grifes da moda mineira e nacional no Salão de Negócios e na passarela do evento

Na programação, um desfile comemorativo nesta noite inicia os trabalhos por aqui. Com styling assinado por Paulo Martinez, a passarela abre espaço para as dezenas de grifes mineiras que participam do Salão de Negócios e terão a oportunidades de apresentar alguns dos destaques que iremos conferir pelos próximos dias. Nesta apresentação, Ricardo dos Anjos assina a beleza e Roberta Mazolla a direção criativa. Para completar a primeira noite desta 21ª edição do Minas Trend, Mariana Sobreira traz sua música para encantar a passarela. A cantora mineira, que é sucesso por aqui, irá se apresentar a bordo de um Natalia Pessoa, grife tradicional e sempre presente no evento.

Amanhã, o primeiro dia de desfiles terá grandes marcas e estreias no line-up. Mas, antes disso, uma coletiva com importantes nomes dos bastidores do Minas Trend anuncia os projetos, os desafios e as novidades de mais uma edição da fashion week mineira que, como sempre, agita a capital durante os dias de encontro da moda e dos negócios. Por lá, estarão presentes o presidente da FIEMG, Olavo Machado Junior, e o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), Marco Antônio Castello Branco.

Depois, às 16h, começa a maratona de criatividade e conceito na passarela do Minas Trend. Quem abre o line-up desta edição do evento é uma apresentação do Sindicato das Indústrias de Joalherias, Ourivesarias, Lapidações e Obras de Pedras Preciosas, Relojoarias, Folheados de Metais Preciosos e Bijuterias no Estado de Minas Gerais (Sindijoias), que terá participação das marcas Caleidoscópio, Carlos Penna, Claudia Arbex, Hector Albertazzi, Lázara Design e Marieta Rigoni usando looks da Madrepérola e Jaílson Marcos. Seguindo a programação, Lucas Magalhães, Mollet, Natália Pessoa, Plural e Unity Seven completam o dia de desfiles.

Na quarta-feira, será a vez de uma nova mistura de tradição e novidade na passarela do Minas Trend. Por lá, iremos acompanhar as criações da temporada da Bobstore, que desta vez traz uma coleção assinada por André Boffano e Sam Santos, da grife mineira Modem, Led, Ronaldo Silvestre, Chocker, Anne est Folle e Manzan.

No Salão de Negócios, o clima também será animado pelos próximos dias desta semana. Entre as dezenas de estandes de moda feminina, bijuterias, sapatos e acessórios, novidades importantes também fazem sua estreia nesta edição comemorativa do Minas Trend. Na segunda parte do ano.dez, a Eva, grife feminina do Grupo Reserva, é uma das novas marcas do Salão. Nesta edição, a grife carioca faz o seu début para o público mineiro com a expectativa de negócios por todo o Brasil.

Serviço:

Minas Trend – Outono-Inverno/2018

Data: 03 a 06 de outubro de 2017

Horário: de 3ª a 5ª feira, das 10h às 20h,

6ª feira das 10h às 17h

Local: Expominas – Belo Horizonte – MG

Informações: www.minastrend.com.br – https://www.facebook.com/minastrend