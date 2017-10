Larissa Manoela vira embaixadora pela ONU

Tamanho do Texto: +A -A

Atriz, escritora, digital influencer e com mais de 11 milhões de seguidores em suas redes sociais, Larissa Manoela continua acumulando funções graças ao sucesso que faz com o público infantil. A Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, que pertence às Organizações das Nações Unidas, ONU, a consagrou como representante das instituições na categoria Boa Vontade em Defesa do Jovem Aprendiz. “Estou muito feliz com esse cargo e espero todos assistindo!”, escreveu ela, criando uma hashtag para o movimento: “JovemAprendizLM”.

Larissa Manoela

Nessa segunda, 2, Larissa está no Senado Federal, em Brasília, para a Semana Nacional do Protagonismo Infantojuvenil. Segundo as instituições, a artista foi escolhida devido à "credibilidade que tem perante seu público e pela vinculação que consegue fazer entre sua agenda profissional – cheia de compromissos – e uma agenda social, a exemplo dos vários eventos beneficentes". Larissa Manoela será porta-voz de uma campanha direcionada aos jovens, desenhada pela Unesco. Em suas redes sociais, a atriz dividiu com os fãs a preparação para assumir a função. "Pronta para Brasília. Vou receber o Título de Embaixadora da Boa Vontade em defesa do Jovem Aprendiz pela Unesco!", comemorou.

E ela tem outro cargo de peso. No SBT desde criança, ela recebeu uma vídeochamada de Celso Portiolli, que anunciou que ela estava convidada para ser uma das embaixadoras do projeto Teleton+ - maratona beneficente que acontece anualmente no SBT com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição AACD, para a internet. Larissa, é claro, aceitou o desafio e falou um pouco sobre ele. "Vocês sabem que eu sou movida a desafio, e é óbvio que esse desafio eu vou topar também. Então, Celso, aceito o desafio e estaremos juntos como embaixadores no Teleton+”, disse.