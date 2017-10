Cleo fala sobre fase de "pegação" e diz: "Prefiro me expor do que ser exposta"

Tamanho do Texto: +A -A

Considerada uma das mulheres mais sensuais do Brasil, até mesmo Cleo Pires tem algumas inseguranças em relação às próprias curvas. A atriz, que, recentemente, afirmou ter passado do manequim 36 para o 40, contou que já está correndo atrás da velha forma. "Realmente estou com uns quilinhos a mais. Homem nunca repara nessas coisas. Mas eu dei uma engordadinha mesmo. Eu tenho um número que me acompanha a vida inteira, que é 36. Só que as minhas roupas começaram a não entrar mais, sabe?", contou ela. "Fiz um detox para desinchar. Não estou fazendo uma dieta específica, mas estou voltando para o veganismo, com mais consciência e sem muito radicalismo. O problema é que eu adoro comer. Como tudo que você imaginar, menos bicho, é claro”, afirmou.

Sem assumir um relacionamento desde que terminou o casamento com o ator Rômulo Neto, no começo de 2016, Cleo garantiu que está feliz sozinha e contou que, recentemente, passou por uma fase de "pegação". “Já tive mais soltona na pista, eu diri. Dando uma certa passada de rodo, sabe? Todos sabem como é... Estou mais tranquila agora, mas introspectiva. É muito bom estar solteira. Consigo focar com mais clareza nas coisas que eu gosto e nos meus projetos”, explicou.

Cleo Pires

Desenvolvendo uma relação cada vez mais íntima com as redes sociais, Cleo rebateu as críticas de que estaria se expondo muito. "Hoje eu uso essas ferramentas para minha autonomia e minha independência, tanto criativas e financeiras quanto intelectuais. Percebi que me expor é muito mais interessante do que ser exposta, porque, em algum momento, sempre alguém vai pegar alguma coisa e falar de mim como quiser, me fotografar como quiser. Deturpam inclusive coisas que eu mesma posto – mas sou eu me expondo", analisou ela, que, recentemente, foi alvo de uma polêmica por conta de um vídeo em que aparecia supostamente usando drogas. "Eu estava tomando uísque em uma festa e viralizou que eu estava cheirando lança-perfume. A má interpretação sempre vai existir, mas, a partir do momento em que eu mesma postei, eu não faria isso, né? É outro tipo de controle que você tem sobre o que sai na mídia sobre você".