Abraço caloroso de Tatá Werneck e Rodrigo Hilbert gera comentários dos parceiros

Um abraço amigável entre Tatá Werneck e Rodrigo Hilbert divertiu os fãs nessa semana. Isso porque a atriz e apresentadora publicou uma foto do momento - durante um evento da Globosat - e fez uma legenda engraçada citando o namorado, Rafael Vitti. "Eu amo meu emprego. Evento da Globosat. (@rafaavitti, te amo. Fui obrigada por contrato)", escreveu. Ele, então, respondeu: "Queria eu estar no teu lugar", referindo-se à fama nacional de "galã" que Hilbert conquistou.

Tatá e Hilbert durante um evento

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, claro, entraram na brincadeira: “Dá para perceber que eu fui agarrado!", brincou o apresentador do GNT. Sua esposa também comentou a foto: "Ele não tinha me avisado dessa parte" disse ela, que, logo em seguida, foi elogiada por Tatá. "Amor, meu sonho era você ter ciúmes de mim. Seria a maior honra da minha vida! Beijos, mulher mais gata do mundo". Fernanda, então, continuou a brincadeira: "Achei o abraço caloroso mas meu ciúme só não foi maior porque o quadril dele tá mais acima do teu. Não deu aquele encaixe, sabe. Te amo, sua maravilhosa! Agarra mesmo!". A humorista não deixou o elogio sem resposta: "Tive que ir pra fisioterapia depois porque dei um jeito no pescoço. Beijos, musa! Me arruma um tufo do seu cabelo preu fazer um aplique de Natal".

Uma usuária da rede social em que a brincadeira aconteceu criticou a foto e chegou a dizer que Tatá pretendia destruir o casamento de Fernanda e Rodrigo, mas ela logo tratou de retrucar: "Você é maluca, minha filha? Estamos os 4 rindo disso! Rodrigo e eu trabalhando seguindo um roteiro de um evento! Jamais tive a intenção de atrapalhar lar de ninguém! Respeito todas as relações! Ainda mais desses dois que são quase duas esculturas de tão lindos e gentis e fofos! Aliás, nem que eu quisesse teria essa capacidade de me meter no casamento da mulher mais gata que já vi a olho nu! Bloqueada e vai se tratar".