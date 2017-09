Baby boom! Kim Kardashian confirma que está esperando mais um filho

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Parece que a cegonha chegou com tudo na família Kardashian! Nas últimas semanas, surgiram rumores de que Kim, Khloe e Kylie estariam esperando bebês, mas nenhuma das três havia confirmado oficialmente até o momento. Como se sabe, Caitlyn Jenner, pai de Kylie, adiantou que a caçula do clã, de apenas 20 aninhos, está mesmo grávida do namorado, Travis Scott. Agora é Kim quem comemora um novo herdeiro.

A notícia foi dada de forma bem sutil: a própria Kim publicou um teaser em vídeo da nova temporada de "Keeping Up With The Kardashians", reality show estrelado pela família, em que aparece ao telefone com a irmã Khloe Kardashian e diz: "O que acontece cada vez que digo 'adivinhe'"? pergunta a morena. "A pessoa está grávida", responde Khloe. É a deixa para Kim revelar: "Vamos ter um bebê!".

Kim, Kylie e Khloe esperam filhos

Não se sabe ainda, no entanto, se Kim está grávida ou se contratou uma barriga de aluguel. É que, no próprio reality, ela já havia revelado que dificilmente poderia engravidar mais uma vez, já que sofre de uma condição médica chamada placenta acreta. Por conta disso, ela chegou a se submeter a uma cirurgia no útero. "Ter mais filhos com certeza vai ser uma luta. Já passei por tanta coisa, com partos difíceis, que os médicos acreditam não ser seguro eu conceber um filho outra vez. Não posso mais gerar filhos. Isso é o pior. Não estou feliz com isso. Eu desisto", desabafou, na época.

De acordo com o "TMZ", o terceiro filho de Kim e Kanye deve nascer em janeiro.

E a família só tem motivos para comemorar: aos 33 anos, Khloe Kardashian também espera seu primeiro filho. O pai é o jogador de basquete Tristan Thompson. Além disso, o reality show “Keeping Up With the Kardashians” acaba de completar 10 anos.