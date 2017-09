Thaila Ayala brinca com boatos de affairs: "Incríveis, mas não reais"

Tamanho do Texto: +A -A

Uma das protagonistas do longa "Pica-Pau", com lançamento previsto para outubro no Brasil, Thaila Ayala se dedicou bastante para conseguir o papel. "Estava há dois anos nos Estados Unidos estudando, não estava com agente. Porque às vezes as pessoas falam: 'Thaila está há quatro anos na carreira internacional'. Não, eu estava só estudando mesmo. Depois de dois anos e meio, eu pensei: acho que posso procurar um agente, já tô aqui. Foi o primeiro teste que eu fiz, morrendo de medo. Fiz o primeiro, passei, fiz o outro, passei e recebi a notícia de que a personagem era meu. Dei uma choradinha", contou, em uma entrevista ao influencer Hugo Gloss.

A mudança para os Estados Unidos, aliás, rendeu uma série de boatos sobre sua vida pessoal. Ela, que já foi vista com diversas beldades gringas, volta e meia vê seu nome envolvido em rumores de "affair" com galãs internacionais. Amiga de James Franco, que até a convidou para atuar em uma comédia que estreia em 2018, ela sofreu com rumores de que teria um affair com Justin Timberlake, atualmente casado com Jessica Biel. "Nunca existiu nada. Isso foi só uma das mentiras que já falaram sobre mim", disse, em entrevista à revista Veja.

Solteira desde o fim do namoro com o francês Adam Senn, Thaila leva com humor memes como o rótulo de "Ministra das Relações Internacionais" por conta desses supostos romances. "Foi um termo dado sem ser real. É muito difícil falar. Eu me divirto, acho engraçado, o que eu posso achar? Realmente me arrumam namorados incríveis, mas não reais", afirmou.