Conar notifica Bruna Marquezine por fotos no Instagram

Uma das atrizes brasileiras mais seguidas nas redes sociais, Bruna Marquezine passou por uma situação incômoda justamente por conta de algumas de suas postagens no Instagram. A atriz precisou alterar o texto de duas de suas fotos publicadas já que, de acordo com o Conar, órgão que regulariza as propagandas no Brasil, as imagens em questão se tratavam de anúncios publicitários e isso não estava explícito ao público. As informações são do colunista Lauro Jardim.

A reguladora de propaganda solicitou que a atriz mudasse a legenda de imagens onde posa ao lado de um carro da Fiat e outra em que aparece ao lado de produtos da Eudora. Bruna, então, adicionou a hastag #publi nas duas fotos.

Bruna Marquezine foi advertida pelo Conar

Essa não é a primeira vez que ela passa por isso. Em outubro do ano passado, o Conar aconselhou que Marquezine retirasse do ar uma foto de divulgação em que segurava um copo de bebida em um camarote de marca de cerveja, durante as Olimpíadas. Vale lembrar que as normas éticas para publicidade definem que a propaganda com bebida alcoólica deve ser feita com pessoas maiores ou que aparentam ter mais de 25 anos. A atriz tem 22. Outra situação parecida aconteceu no começo de 2015, quando Bruna publicou uma imagem no camarote de outra cervejaria e, novamente, foi convidada a excluir a postagem.

A assessoria do Conar informou que a notificação deste ano foi feita após reclamações de consumidores.