Após vitória do PSG, Neymar acompanha semana de moda em Paris e almoça com tops

Foram 3 gols à 0 do Paris Saint-Germain contra o Bayern nessa quarta-feira, 27. Depois da partida, Neymar resolveu relaxar de uma forma diferente. Ao lado do amigo Daniel Alves, o craque aproveitou a manhã dessa quinta-feira, 28, assistindo o desfile da marca Balmain. Lógico que os atletas atraíram todos os flashes ao chegar no Opera Garnier, onde o estilista Olivier Rousteing apresentou a nova coleção de verão 2018.

Sara Sampaio - a Angel da Victoria's Secret que já chegou a ser apontada como o novo affair de Neymar - integrou o casting do desfile. Vale lembrar que ela já afirmou que os dois são apenas bons amigos e que ela continua firme e forte com o namorado Oliver Ripley, com quem está junto desde 2015.

O almoço de Neymar com as tops em Paris

Em seguida, Neymar e Daniel Alves aproveitaram um almoço ao lado das top models Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart e Daniela Braga, além de Matheus Mazzafera e Mohammed Sultan.