Aos pés do Cristo Redentor, Gilberto e Preta Gil se apresentam juntos pela primeira vez

O cenário foi o ponto turístico mais emblemático do Rio de Janeiro. Na plateia, amigos e familiares embalavam um repertório que, mais do que músicas que marcar a cultura brasileira, possuem uma relação de carinho entre os integrantes da família Gil. E, no palco, o patriarca e uma das filhas de Gilberto Gil, Preta. O momento histórico para eles e para quem estava presente ocorreu ontem, nos pés do Cristo Redentor em uma noite de esperança no Rio de Janeiro.

Preta e Gilberto Gil

Em um momento delicado para a cidade, em que a violência e o medo têm tomado conta da rotina dos cariocas, Gilberto e Preta Gil fizeram um show emocionante para um público especial e cheio de celebs. Como integrantes da família Gil, Ben, Maria, Nara, José, Marília, Flora e Francisco foram alguns dos que embalaram a plateia. Entre os artistas, Emílio Dantas, Fabíula Nascimento, Sérgio Malheiros, Agatha Moreira, Fernanda Tavares, Sheron Menezes, Flávio Canto, Fernanda Paes Leme, Marcello Antony, Zeca Camargo, Louise D’Tuani e Camila Lucciola também marcaram presença.

No entanto, entre grandes nomes da música, das artes e do jornalismo brasileiro, foi um pequeno que chamou atenção de quem curtiu esta noite especial: Sol de Maria. A netinha de Preta Gil, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez, subiu ao palco e encantou a noite com seu charme. E a avô coruja não aguentou. Emocionada, Preta Gil destacou aquele momento ao lado do pai, da família e de amigos em um cenário tão especial para a cidade. “Foi uma noite de muita paz, muito amor. Família é a síntese de tudo que podemos ter na vida. Você só precisa amar, que é o sentimento mais puro e democrático do mundo. E foi uma noite de gerações que se cruzam, que se falam: meu pai, meu filho, minha neta… Emoção única. Achei que não ia viver isso aqui. Não caiu a ficha, ainda”, disse Preta Gil à revista Quem.