Taís Araujo e Lázaro Ramos integram lista dos negros mais influentes do mundo

Taís Araújo e Lázaro Ramos usaram as redes sociais para contar aos seguidores sobre a homenagem que receberam nessa terça-feira, 26, na ONU em Nova York. Eles integram a lista dos 100 negros mais influentes do mundo elaborada por uma organização chamada Most Influential People of African Descent (MIPAD). O Mipad 100 elege, no total, 200 nomes de pessoas com até 40 anos: são 100 do continente africano e 100 negros dos demais países.

"Ontem aqui em Nova York foi muito especial. Foi um chamado. Estar na lista dos 100 afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo é uma alegria, mas também um chamado a responsabilidade com tudo o que faço e farei, o que digo e direi e como influencio e sou influenciado. Estou mexido", revelou Lázaro.

Taís, que também foi uma das apresentadoras da noite, ao lado de Ndaba Mandela, neto de Nelson Mandela, comemorou a premiação na rede social: "Minha cara de pau me leva a lugares que jamais imaginei. Talvez nem em sonhos. Mas meu trabalho (e tantas personagens depois) me levou a participar de uma mesa na Universidade de Columbia, em Nova York. O que acredito que só aconteceu porque meu desejo como atriz sempre foi levar as pessoas à reflexão. E foi delicioso, tirando o susto de saber que era um discurso e que ele foi feito de improviso, em inglês. Meu inglês que até é direitinho para uma mesa de bar, mas para um discurso... Bom, falei com o coração e foi muito importante pra mim. Muito obrigada a todos que estiveram lá, obrigada a todos os representantes dos países africanos e da diáspora que me enriqueceram com nossa cultura. Muito obrigada!", escreveu ela.