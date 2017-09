Filha de Obama reclama de assédio: "Sou um animal numa jaula?"

Tamanho do Texto: +A -A

Malia Obama, primogênita de Barack e Michelle Obama, está fazendo faculdade na Universidade de Harvard, uma das mais influentes em todo o mundo. Porém, nem tudo são flores na vida da filha do ex-presidente dos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, Malia passou por situações complicadas nos últimos meses.

Fontes contaram que a menina estava com uma amiga no campus quando uma mulher a abordou pedindo uma foto para sua neta. Malia, então, negou o pedido gentilmente e, depois, ao sair de uma loja, deu de cara com a mesma mulher, que a esperava do lado de fora. A mulher teria apontado sua câmera em direção à garota, que respondeu: "Você colocará isso na minha cara como se eu fosse um animal em uma jaula?". Mesmo com o protesto, a tal mulher conseguiu a foto.

Apesar desse tipo de dificuldade, Barack Obama, é só orgulho quando cita a faculdade da filha. Segundo informações do site norte-americano "People", o ex-presidente afirmou em entrevista que chorou ao levar a garota para a universidade. "Para nós que temos filhas, isso acontece muito rápido. Eu deixei Malia na faculdade e foi como se eu tivesse feito uma cirurgia no coração. Eu me orgulho de não ter chorado na frente dela. Mas no banco de trás, os seguranças olhavam para frente, fingindo que não estavam me ouvindo chorar e assoar o meu nariz. Foi difícil. Mas foi um lembrete de que, no final de nossas vidas, seja lá o que tenhamos conquistado, as coisas que nos lembraremos são das alegrias que nossos filhos e netos nos trouxeram", chegou a declarar.