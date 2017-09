Giovanna Antonelli fala sobre mudança para Portugal: "Apaixonada pela nova vida"

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de emendar papéis em "A regra do jogo" e "Sol Nascente", Giovanna Antonelli resolveu tirar um tempo para se dedicar a família. Casada com o diretor de TV Leonardo Nogueira, com quem tem as gêmeas Sofia e Antonia, e mãe de Pietro, fruto do relacionamento com Murilo Benício, Giovanna se mudou com todos para Portugal. "Estou completamente apaixonada e feliz com a nossa vida em Portugal. E colada na minha família, que era meu maior propósito e desejo. Todos juntos! Um sentimento de gratidão diário", revelou ela, que esteve no Brasil para lançar uma coleção de bolsas que leva sua assinatura. "Já ensaiamos uma linha há uns anos, mas agora deu certo! A coleção superou minhas expectativas. As peças vão do clássico ao cool e são para todas as idades".

Giovanna Antonelli com uma das bolsas de sua linha

Apesar da satisfação com a nova vida, os fãs da atriz não precisam se preocupar: a ausência de Giovanna no Brasil é temporária. Além de planejar voltar a morar no Rio em dezembro, ela vem ao país uma vez por mês para tocar seus negócios. A coleção de bolsas by Semax divide espaço na agenda de Giovanna com suas clínicas de depilação a laser e estética e a sociedade em uma empresa de sucos prensados.

Vale lembrar que, nessa terça-feira, 26, ela poderá ser vista em uma participação especial na série "Cidade proibida". Além disso, já está escalada para protagonizar a próxima novela de João Emanuel Carneiro, que tem estreia prevista para maio de 2018 na faixa das 21h.