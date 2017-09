Sepultura empolga fãs de metal com show intenso no Palco Sunset

Tamanho do Texto: +A -A

Acabou. Foram sete dias de shows, muitos quilômetros de caminhada pela imensa Cidade do Rock e alguns momentos que vão ficar guardados na memória do Rock in Rio. Mas, antes da despedida e do começo da expectativa para daqui a dois anos, o domingo foi marcado pela presença do rock pesado no Palco Sunset. Mesmo a programação do Rock in Rio em 2017 não tendo um dia dedicado ao metal, ontem, o palco dos encontros teve seu público de rodinhas e camisas pretas para preencher essa lacuna. Por lá, o grande show foi o do Sepultura, que fechou o line-up do Palco Sunset em 2017 com uma apresentação enérgica que teve o contraponto dos finos violinos da Família Lima como convidada. Antes da banda mineira que tem um norte-americano comandando os vocais, Republica, Doctor Pheabes com participação de Supla e Ego Kill Talent foram as atrações do Palco Sunset no domingo.

Sepultura

Para os que reclamaram da ausência de metal no Rock in Rio deste ano, o Sepultura foi o símbolo da voz gutural e da guitarra afiada de Andreas Kisser no festival. Pela quinta vez como atração do festival, a banda fez um show animado e intenso que empolgou a galera. Em sua trajetória de encontros inusitados no Rock in Rio, que já teve Zé Ramalho e Tambours du Bronx, em 2017 foi a vez de a Família Lima completar o arranjo heavy do Sepultura. No palco, os violinos dos irmãos gaúchos ganharam destaque, principalmente, em “Roots”, que teve bom resultado na nova melodia.

No repertório, como bem adiantou o guitarrista Andreas Kisser à plateia, o Sepultura apresentou músicas da nova fase, assim como os clássicos do passado que nunca ficam de fora. Nesta combinação, “Arise”, “Rattamahata” e “Refuse/Resist” foram algumas das canções que empolgaram – de fato – o público sedento por um som mais pesado.

Republica

No palco dos brasileiros que só cantam em inglês, quem ganhou mais aplausos do público foram os grandes nomes que apareceram no telão. Durante a música “Tears Will Shine”, o Republica exibiu imagens de Freddie Mercury, David Bowie, Renato Russo, John Lennon, Kurt Cobain, Janis Joplin e alguns outros ícones da música mundial.

Por lá, a maior parte do público eram os sedentos por metal que estavam na expectativa pelo Seputura, que se apresentou logo depois. Musicalmente, o show teve a participação agregada da violinista Iva Giracca que contribuiu para o arranjo de parte do setlist.

Doctor Pheabes & Supla

E se um médico, dois dentistas e um executivo deixassem suas tradicionais roupas do dia-a-dia de lado e assumissem uma postura de rockstar e se apresentasse no maior festival de música do mundo? Esta foi a ideia do show do Doctor Pheabes com participação do Supla. No palco, os integrantes da banda deixaram suas formações de lado e incorporaram a postura rock’n roll que teve grande contribuição de Supla para contagiar a galera.

Pelo menos no carisma, o intérprete de “Garota de Berlim” potencializou o clima quente – em um domingo de temperaturas amenas no Rio – na Cidade do Rock. Além de seu hit que não tinha como ficar de fora da participação no festival, Supla cantou com o Doctor Pheabes outras sete músicas. A mais especial e sempre emblemática foi “Imagine”, que havia sido interpretada por Ivete Sangalo e Gisele Bündchen no primeiro dia de shows no Rock in Rio.

Ego Kill Talent

Desde cedo, o rock pesado já tomava conta do Palco Sunset. Primeira atração do último dia de festival, a banda paulista Ego Kill Talent foi responsável por esquentar o público para a sequência de shows da noite. E eles conseguiram. Na frente do palco, uma boa quantidade de rockeiros devidamente uniformizados com suas tradicionais camisas pretas cantavam e se empurravam em rodinhas ao som do Ego Kill Talent. Em cima do palco, ex-membros de bandas famosas faziam jus ao convite.

Formada em 2014, a Ego Kill Talent reúne ex-membro do Diesel, Sepultura e Reação em Cadeia e possui um som pós-pós-grunge, influenciado por bandas como Creed e Nickelback. Ah, e claro. Além de cantar, os artistas estimularam os – já tradicionais – coros de “Fora Temer” na Cidade do Rock. Manifestação diárias nos shows do festival, o grito também não ficou de fora do último dia de apresentações no Palco Sunset.