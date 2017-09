Titãs dá seu recado em forma de música e faz melhor show brasileiro no Rock in Rio

Tamanho do Texto: +A -A

Ao som da abertura da ópera O Guarani de Carlos Gomes – ela também é a vinheta da Voz do Brasil -, que já suscitou os primeiros gritos de Fora Temer, os Titãs já começaram com o pé na porta. Reforçados com a guitarra de Beto Lee – filho de Roberto de Carvalho e Rita Lee -, novo integrante da banda, eles subiram ao palco Mundo para mais uma participação do Rock in Rio com apenas três integrantes de sua formação original: Branco Mello, Tony Bellotto e Sergio Britto. Mas nem os tantos anos de carreira, nem as tantas perdas de componente pelo caminho fizeram a força da banda desaparecer. Lançando material novo com certa frequência, eles se arriscaram a cantar três músicas novas no meio de um set list poderoso, com muitas músicas com forte pegada política, como Televisão, Bichos Escrotos, Polícia, Aluga-se, Homem Primata e Desordem, entre elas.

Titãs

Antes de cantar Epitáfio, Sergio Britto fez uma pequena intervenção, dedicando a canção ao Rio de Janeiro. “Muita gente diz que essa música é uma espécie de oração. Então a gent convida todo mundo a cantar junto e fazer uma oração em prol da paz no Rio e no Brasil”, sentenciou. Mais preocupados em cantar as 17 canções programadas para caber em uma hora de show e as deixar falar por si só, eles não fizeram grandes discursos entre uma música e outra.

Enfatizaram a atualidade dos versos de Desordem, escrita em 1987, reafirmaram a importância de gritar contra os políticos brasileiros em Vossa Excelência – “filho da puta, bandido, corrupto e ladrão ” – e saíram do palco ovacionados, com a certeza de que fizeram o melhor show brasileiro do Palco Mundo nesta edição do Rock in Rio. “Terminamos esse show com a certeza de que todos nós merecemos muitíssimo mais da nossa classe política”, disse Branco Mello. Foi bonito, forte e o recado foi dado de uma forma muito clara.