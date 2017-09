Tears for Fears recria bailão nostálgico e fala português em show no Rock in Rio

Tamanho do Texto: +A -A

Em sua quinta passagem pelo Brasil, o Tears For Fears fez um show no clima greatest hits para uma plateia que respondeu com animação ao universo nostálgico que tomou conta da Cidade do Rock. Sem grandes alterações nas versões, era fácil identificar a música que eles começavam a tocar já no primeiro acorde. Ou vai me dizer que você não conhece Everybody Wants To Rule The World, a primeira canção do setlist?

Antes de entrarem no palco, aliás, eles colocaram nas caixas de som a versão que Lorde fez do hit, para mostrar que eles ainda são relevantes no mundo do entretenimento. Mesmo sem lançar um sucesso há muitos anos, eles tinham muitas cartas na manga que foram usadas sem pudor. Estavam lá: Sowing The Seeds of Love, Head Over Heels, Advice For The Young At The Heart, Mad World, Pale Shelter, e ao final, Shout. Para não dizer que não teve novidades, Roland Orzabal e Curt Smith ainda lançaram um cover de Creep do Radiohead.

Tears for Fears

Simpáticos e felizes de estarem no Brasil, eles se esforçaram para se comunicar de forma direta com a plateia e ensaiaram até uns discursos em português: “Estamos muito felizes de estar aqui com os nossos amigos no Brasil”, disse Roland, na nossa língua, com aquele sotaque que a gente ama. Foi um show honesto, um bom aquecimento para o que vinha em seguida: Bon Jovi.