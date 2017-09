Lua Blanco e Parafernalha encantam fãs no Digital Stage do Rock in Rio

Tamanho do Texto: +A -A

Quem fez o Digital Stage tremer no quarto dia do Rock in Rio foi a atriz, cantora e, agora, youtuber, Lua Blanco, que começou há pouco tempo com o seu canal e já tem cerca de 700 mil inscritos na plataforma – sem falar nos 2 milhões de seguidores do Instagram. “O sonho de qualquer cantor é poder ter uma micro experiência do Rock in Rio. O fato do meu contato digital, de ter muito apoio e interação com os meus fãs por lá, ter me trazido aqui me deixa muito feliz por ter investido no YouTube. Na verdade, o canal foi criado para os meus fãs poderem me conhecer melhor e quebrar esta parede entre a cantora e o público. Isto sem querer me abriu portas que nunca imaginei”, explicou Lua Blanco. Pensando em manter a ideia de aproximação com os admiradores, a atriz adiantou que pretende congelar o canal que possui agora na plataforma e fundar outro. “Quero que seja mais intimista, personalizado e pessoal para a galera saber ainda mais da minha vida”, completou.

Foi especialmente por sua participação ativa nas redes sociais que ela pode ter sido classificada como influencer e, desta forma, estar apta para subir ao palco criado especialmente para estes profissionais, o Digital Stage. Apesar de ter uma base de fãs potente e consolidada, graças ao seu trabalho em novelas como Rebelde Brasil, Lua pretende que a participação no Rock in Rio, mesmo que rápida, consiga trazer novos inscritos para o seu canal Lua Blanco Oficial. “Não vim originalmente do YouTube, pensava em usá-lo como ferramenta para levar o meu trabalho para as pessoas. Acaba acontecendo um processo inverso do que acontece com os blogueiros. Estar no festival pode ser uma forma de conseguir um público diferente que tenha chegado até mim através do canal”, sugeriu. A cantora e atriz reuniu singles de diversas bandas famosas que passaram pelo Palco Mundo na noite de ontem. A apresentação funcionou como uma prévia do que a galera iria encontrar mais tarde naquele mesmo dia. Os espectadores puderam conferir uma Lua Blanco completamente diferente do que estão acostumados. “Tive banda de pop rock por cinco anos, então é um gênero que gosto muito. A minha adolescência foi bem rock’n roll. Acabei indo muito para o pop, como podem ver pelo meu CD, mas acho que estou voltando para as minhas raízes nesta apresentação do Rock in Rio. Quem sabe isto não afete o meu próximo disco?”, sugeriu a atriz.

Desde o início do festival muita coisa mudou no Digital Stage. Por ser algo novo, foi preciso que toda a produção assimilasse o que estava sendo produzido em busca de melhorar o palco cada vez mais para o público. Muitos youtubers já passaram por aqui e foram embora, outros ainda são aguardados pelo público e outros estão aqui desde o início. Guilherme Damiani do canal Damianizandoesteve presente no festival desde o primeiro dia e acompanhou de perto toda a adaptação da turma ao novo formato. “No primeiro dia, as pessoas não sabiam direito como funcionaria o palco porque era uma proposta totalmente diferente, afinal, estamos misturando a internet com música. Por ser algo novo todos estavam com receio, mas o palco pegou fogo, principalmente, no dia em que Rodrigo Teaser se apresentou como Michael Jackson. Parecia que estávamos no Mundo e tínhamos o rei do pop entre nós de novo. A galera estava vibrando”, relembrou o blogueiro que nunca havia vindo ao Rock in Rio antes. Em suas várias passagens pelo palco, o rapaz apresentou quiz, disputas e diversas brincadeiras.

Ao trazer um palco extremamente diferente, a produção do Rock in Rio provou que é inclusiva e não foca apenas no gênero rock, como sugere o nome. Damiani em sua primeira passagem por aqui pode conferir de perto como é a relação das pessoas com o festival. “Percebi que o Rock in Rio não é só um festival de música, mas de entretenimento no geral. Temos música, um palco digital, uma montanha-russa e uma área de games. Tem várias experiências bacanas para todos os gostos”, contou. O youtuber ainda arrisca um palpite sobre o motivo do evento investir em tantos roteiros diferentes. “A cultura musical do Brasil evoluiu muito. Quando o festival foi criado, o ritmo mais ouvido da época era o rock e por isso a referência no nome. Estamos caminhando para um estilo muito mais eclético. Agora temos o rock, o pop, o axé, o samba, o funk e outras linguagens que gostamos e ouvimos ao mesmo tempo. Não tem como sustentar um festival de música tão grande com apenas um gênero. Precisamos nos adaptar”, informou.

Além de incluir outros estilos musicais, foi preciso incluir outros profissionais como a gamers e blogueiros. “A internet está tomando conta. As pessoas estão tomando consciência que precisam abrir espaço para esta galera que migram para lá”, sugeriu Lua Blanco. Para estas pessoas, ser inserido em um universo tão diferente do que estão acostumados pode significar novos caminhos em suas profissões. “O YouTube cresceu muito e a prova de como nós fomos longe é ver aonde chegamos que é o palco do Rock in Rio. Existe um mundo de oportunidades agora para quem trabalha com esta plataforma. Ter um palco no Rock in Rio abre um mundo de oportunidades. O fato de dar certo aqui mostra que podemos passear por outros projetos tão grandes quanto este. O legal de não ter só o público que estamos acostumados é conseguir mostrar o nosso trabalho para outras pessoas. Embora seja um canal grande, as pessoas mais velhas e rock’n roll podem não conhecer”, ratificou Renata Canossa.

Renata também é atriz como Lua Blanco, mas, diferentemente da loira, ela cresceu nas redes sociais através do famoso canal Parafernalha. Com um conteúdo bem humorado, ela e vários outros atores são reconhecidos por produzirem cenas curtas sobre acontecimentos do cotidiano para o YouTube. Assim como ela, Silvio Matos, Fábio Nunes, Lucas Salles, Mariana Rebelo, Sil Esteves, Carol Garcia, Fábio de Luca, Victor Lamoglia e muitos outros ganharam espaço nas redes através da Parafernalha que conta com mais de nove milhões de inscritos. “É mais um lugar onde podemos atingir o nosso público fora da caixinha do YouTube. O pessoal do canal está adorando ainda mais quando se trata de um festival desta proporção”, contou o ator Victor Lamoglia, que inclusive fundou o seu próprio canal com cerca de duzentos mil inscritos. Para eles é fundamental o espaço por poder proporcionar uma inclusão maior em diferentes universos, podendo causar um impacto mundial na forma de produzir eventos similares. “Principalmente pelo festival estar em vários lugares do mundo, as pessoas vão ver que deu certo, foi legal e o palco estava cheio somente com pessoas da internet. As pessoas vão poder pesquisar o que deu certo para trazer um resultado parecido”, informou Vitor.

No palco, a galera da Parafernalha apareceu duas vezes. Na primeira vez, eles fizeram uma apresentação onde cantaram diversas músicas conhecidas, já na segunda, foi um campeonato de lip sync. “As pessoas que vieram conferir o nosso palco terão acesso a outro tipo de conteúdo. Quem quiser ver a Ivete e o Aerosmith poderá fazer aqui no festival. Tem palcos para todos os gostos. Desde criança até velhinho terão espaço no RiR”, informou Vitor.

A galera do canal já havia visitado o Rock in Rio antes para preparar um material bacana para quem viesse assistir e para quem não pudesse comparecer ter um pouquinho do Rock in Rio em um vídeo do Facebook. “Nós gravamos um vídeo nosso conhecendo o parque. Fomos na montanha-russa, na roda-gigante e outros brinquedos. O material já está disponível no Facebook da Parafernalha“, informou Renata. A ideia era fazer vídeos promocionais e fazer um reconhecimento do local. Parece que deu certo.