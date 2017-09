Fall Out Boy faz sua estreia no Rio e reclama de falha no piano durante Rock in Rio

Tamanho do Texto: +A -A

Os norte-americanos do Fall Out Boy fizeram sua estreia no Rock in Rio – e no Rio – nessa quinta-feira, no segundo show do Palco Mundo, e, ao que parece, não vão esquecer tão cedo do que vivenciaram de frente para a maior plateia da vida deles. “É legendário estar com vocês, nesse festival emblemático. É nossa primeira vez na cidade, e é tudo tão lindo aqui”, declarou o guitarrista e compositor, Pete Wentz. Para os não-conhecedores da banda, apesar de eles terem um vocalista principal, Patrick Stump, quem é o porta-voz e líder do grupo é, mesmo, Pete. É ele quem fala, quem vai para a galera, quem chama o público a participar do show e comanda toda a engrenagem.

Fall Out Boy no Rock in Rio

E foi exatamente isso o que vimos por aqui. Desde o começo do set list, com Sugar, We’re Goin Down, os caras fizeram o que os fãs queriam. Com uma lista de 15 músicas – e teve ainda Saturday, ao fim, que não estava programado -, eles ainda passaram por Dance, Dance, This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race, Thnks Fr Th Mmrs até Beat It, de Michael Jackson. Quando eles iam tocar a novíssima The Last Of The Real Ones, que chegou ao mercado há pouco menos de duas semanas, o piano não estava ligado, e Pete deu uma xingadinha de leve: “Estamos com problemas no piano, mas agora esta merda funcionou. Vamos tocar essa porra dessa canção de amor”, desabafou. Antes de cantar a última música, Pete pediu para a plateia posar para uma foto com eles, com direito a bandeira do Brasil como acessório, e, depois, desceu para o meio do público, pulou nos braços da turma do gargarejo e se jogou, literalmente, ao som dos versos de Saturday, transformando a quinta-feira em fim de semana com vista para o mar.

Pete Wentz e Andy Hurley

E como turista que é turista de primeira viagem sempre, em algum momento, vai passar pelo Cristo Redentor, a banda toda subiu o Corcovado nesta manhã, antes de rumar para a Cidade do Rock e mostrou todos os registros nas redes sociais da banda.

“A gente já foi duas vezes a São Paulo, e todo mundo lá nos dizia que o público do Rio era ainda mais animado. Então sempre tivemos muita curiosidade de conhecer o Rio e tocar por aqui”, contou Joe Trohman, guitarrista do grupo, em entrevista antes de subir ao palco.