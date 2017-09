Def Leppard faz show clássico no Rock in Rio

Tamanho do Texto: +A -A

Com 32 anos de atraso, já que eles cancelaram a apresentação que fariam na edição de 1985 do Rock in Rio, Def Leppard fez um show clássico para um público estimado em 100 mil pessoas nessa quinta-feira no Palco Mundo. “É um prazer estar aqui, tantos anos depois, mas antes tarde do que nunca”, brincou o líder da banda, Joe Elliot. À época, dizia-se, oficialmente, que o cancelamento tinha sido por conta da recuperação do acidente de carro do baterista Rick Allen, que perdeu o braço, em dezembro de 1984 – mas continuou tocando, ao desenvolver uma técnica e um instrumento especial para sua nova condição.

Def Leppard no palco do Rock in Rio

À boca pequena, a informação é que o show já tinha sido cancelado um mês antes do fatídico acidente pois eles estavam às voltas – e loucuras – com a gravação de um seus discos mais emblemáticos: o Hysteria. Aliás, foi deste álbum que saiu grande parte das 14 canções apresentadas no Palco Mundo do Rock in Rio, entre elas Animal, Love Bites, Pour Some Sugar On Me e Rocket. No set list teve ainda Let It Go, Switch 625, Let’s Go, Rock of Ages e Man Enough e muitos agradecimentos ao Rio em português mesmo, no melhor estilo fofo de ser. Apesar dos esforços, e de uma apresentação tecnicamente perfeita, a plateia recebeu os veteranos em clima respeitoso, mas sem grandes empolgações.