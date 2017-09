Ivete Sangalo fora do carnaval 2018: "Seria irresponsabilidade"

Tamanho do Texto: +A -A

Ivete Sangalo estreia essa noite como jurada do "The Voice Brasil" e promete, logo no primeiro programa da temporada, uma apresentação musical de tirar o fôlego. Mas alguns fãs terão que curtir o show apenas pela televisão. É que a diva baiana anunciou, por meio de suas redes sociais, que ficará de fora do carnaval de 2018. Sempre um dos trios elétricos mais animados do circuito Barra-Ondina, Veveta vai descansar enquanto espera suas gêmeas. "O carnaval, além de ser a menina dos olhos da minha carreira, é a maior festa da Bahia. Me projetou para o mundo inteiro. Eu tenho relaçao intensa demais com o carnaval. Mas, em virturde da alegria, da felicidade que estou esperando gêmeas, não vou pode fazer o carnaval, por orientação dos meus médicos e por orientação também dos meu neurônios. Me colocar em cima do trio seria irresponsável com minha saúde, e seria irresponsável com a minha proposta como artista", explicou.

Ivete Sangalo

Apesar disso, ela garantiu que pretende se divertir. "Uma coisa que ninguém vai me impedir é colocar uma abadá dentro de casa. Já até pirei de alugar um apartamento perto do roteiro do Carnaval, para eu ver todo mundo passar. Vou estar no meu resguardo, mas vou estar carnavalesca totalmente! Vai ser uma opotunidade de ver meus colegas. Não tem festa mais linda, mais gostosa de participar", avisou. De acordo com a assessoria de Veveta, a agenda de shows segue normal até dezembro.