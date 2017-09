Claudia Leitte revela desejo de aumentar a família: "Animada"

Tamanho do Texto: +A -A

Mãezona de Davi e Rafael, de oito e sete anos, respectivamente, Claudia Leitte ainda não fechou a fábrica. A cantora, que é casada com o empresário Marcio Pedreira, revelou que tem o desejo de aumentar a prole e, perguntada se a gravidez de Ivete Sangalo, que espera gêmeas, a inspirou a tentar uma menininha, Claudia foi enfática: "Já estou animada há muito tempo, mas depende de meu Deus lá em cima se vai mandar menino ou não. Mas eu quero mais filhos. Em alguns momentos, pensei: 'Vou liberar geral', E agora, estou numa fase 'Não, agora nao rola'. É dedicação total ao meu trabalho, vou lançar trabalho novo e preciso dar atenção aos meu filhos. A maternidade nesse momento vai parar tudo. Então, agora não rola, mas, no futuro, sim", disse.

Claudia Leitte

Ainda assim, o contato com crianças - que já é frequente - ficará ainda mais. É que em 2018, Claudinha estreia como jurada do "The Voice Kids". "Olha, eu sempre me coloco no lugar do outro, independentemente da situação. Eu fiz o The Voice adulto assim por cinco temporadas, e eu já fui uma criança de três anos que sonhava em me tornar cantora de qualquer jeito. Imagine eu me colocar no lugar de uma criança que está ali no palco. Se eu parar para pensar, vou sofrer por antecedência. Não é muito legal. Mas tem muito cuidado ali por parte da produção e eu sou mãe. Eu vou ser emotiva e vou conduzir bem. Tenho certeza de que vai dar tudo certo", analisou, em entrevista à revista "Quem".

Claudia contou, ainda, que os filhos a acompanham na televisão. "O Davi falava sobre a posição da câmera, tinha um olhar mais técnico. Rafa gosta do que eu gosto: de se exibir. Ele é muito pequenininho, mas ele é artista, é músico", contou.