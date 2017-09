Autora cogita final feliz para Bibi em "A força do querer": "Sem compromisso com patrulhas"

Tamanho do Texto: +A -A

É inegável: Bibi Perigosa é um dos grandes sucessos da trama das 21h, "A força do querer". A própria Juliana Paes, velha conhecida do grande público, já chegou a revelar que a personagem a colocou em outro patamar nas ruas. É que os espectadores puderam ver a transformação da iludida estudante de direito do começo do folhetim para a mulher seduzida por dinheiro e pelo poder do tráfico de drogas. O perfil, claro, não cabe na tradicional definição de "mocinha de novela", mas Bibi pode, sim, ter um final feliz. Pelo menos é o que garante Gloria Perez, autora da novela. "Não tenho compromisso com patrulhas. De modo que tudo pode acontecer", garantiu ela, que foi além: "A título de curiosidade: a Bibi da vida real foi absolvida. Mas se trata de uma inspiração, não há comprometimento em contar sua história verdadeira, por isso pude fazer a Bibi personagem ir muito além", disse, referindo-se à trajetória de Fabiana Escobar, sua inspiração, que ficou casada durante 14 anos com Saulo de Sá Silva, o traficante Saulo da Rocinha.

Bibi e Rubinho em "A força do querer"

Apesar de já ter sido acusada por apologia ao crime por conta da trama, Gloria não se assustou. "Estou vendo a hora de pedirem para tirar os telejornais do ar por apologia ao crime e a corrupção”, chegou a rebater, em sua conta no Twitter.

Gloria Perez

Agora, com a reta final se aproximando, Gloria consegue analisar bem sua trajetória ao longo da trama que contou com três protagonistas - interpretas por Juliana Paes, Isis Valverde e Paolla Oliveira. "O peso de cada uma delas estava posto de maneira muito clara já na sinopse. A opção foi usar grandes atores, mesmo nos papéis com menos proporção de cenas, e isso se mostrou essencial para o resultado que alcançamos", analisou. “Acho que conseguimos o que nos propusemos fazer: emocionar, divertir, fazer pensar”.