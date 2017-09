Henri Castelli é acusado de homofobia no "Rock in Rio"

Tamanho do Texto: +A -A

Parece que Henri Castelli não está em sua melhor fase. Depois de ter sido multado por transportar uma espécie de peixe ameaçada de extinção e de ter o crime comunicado ao Ministério Público Federal (MPF) para apuração de responsabilidade penal, ele se envolveu em uma nova polêmica. O youtuber Luciano Sicchierolli, conhecido por postar dicas sobre o mundo da moda, acusou o ator de homofobia já que, segundo um depoimento em vídeo, estava em um camarote no Rock in Rio no último dia 15 quando um fã, gay, pediu para tirar uma foto com o artista. De acordo com Luciano, Henri não teria aprovado os trejeitos do rapaz e o teria repreendido na hora do clique. “Será que você pode pelo menos tentar fazer pose de homem para tirar a foto?”, teria dito.

Henri Castelli

Sérgio Luiz Felix, o rapaz que pediu a foto, confirmou a atitude homofóbica do ator em um post em seu facebook. "Não bastou o cancelamento do show da Lady Gaga e ainda sofri homofobia por parte do Henri Castelli no dia 15 do Rock in Rio. Gostaria de expor o quão escroto esse cara foi comigo. Estava eu e meus amigos próximos ao stand da Multishow quando avistamos o ator. Então, aproximei e educadamente pedi uma foto. Quando posei, ele me interrompeu e disse: 'Não sou viado. Será que você pode fazer pose de homem?'. Eu, chocadíssima com a situação, respondi dizendo que como viado eu faria pose de viado, sim. E em seguida pedi para meus amigos gravarem o bafo que estava acontecendo. Quando a mulher que estava com ele (de costas na foto) ouviu, logo tratou de colocar panos quentes e não deixou ele repetir para que meus amigos conseguissem trocar para o modo filme e registrassem em vídeo", relatou.

Diante da repercussão da história, Henri logo tratou de se pronunciar. "Serei breve quanto ao ocorrido para responder a todos da comunidade LGBT, a qual tenho MUITO RESPEITO E MUITO AMOR. Eu sou um defensor do amor livre e lamento uma pessoa maldosa e irresponsável fazer uma postagem dessas (isso além de feio, cruel é crime). Sempre fui a favor da comunidade gay! Sempre apoiei as causas! E tenho maior amor e orgulho dos meus amigos gays! Aliás, amo todos meu amigos independente da orientação sexual. Amor acima de tudo!", disse, por meio de seu Instagram.