Cleo Pires diz que engordou: "Passei do manequim 36 para o 40"

Considerada uma das atrizes mais sensuais da atualidade, Cleo Pires revelou que, assim como outras pessoas, às vezes, não se sente tão confortável com o próprio peso. "Engordei horrores", disse, ao comentar sua aparência. "O look está disfarçando e não parece tanto, depois que a gente começa a trabalhar com moda aprende truques. Não sei quantos quilos pois não me peso, vejo nas roupas e no espelho. Fui do manequim 36 para o 40. Isso aconteceu porque eu gosto muito de comer e quando estou mais plena consigo controlar, ansiosa desconto na comida. Mas está tudo ok, isso faz parte", esclareceu.

Cleo Pires revelou que engordou

Ainda assim, ela não perde a autoconfiança: "Ninguém é uma coisa só. Tem épocas que está mais gordo, épocas mais magro. Todo mundo acha que sou bem resolvida com meu corpo mas às vezes eu fico 'engordei muito, não entro na roupa e agora?". Mas não vou acabar com o rolê por causa disso", disse.