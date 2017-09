De "Novo Mundo" para as telonas: Allan Souza Lima no elenco de “A cabeça de Gumercindo Saraiva”

Tamanho do Texto: +A -A

No ar em "Novo Mundo" como o cacique Ubirajara, Allan Souza Lima já está pronto para viver um novo desafio. Ele embarca, logo que a trama das 18h acabar, para o Rio Grande do Sul para gravar o novo filme de Tabajara Ruas, "A cabeça de Gumercindo Saraiva". Além de Allan, Murilo Rosa é outro nome confirmado no elenco. “Começaremos as preparações (leituras, aulas de tiros e cavalaria) na primeira semana de outubro e ficaremos ate meados de novembro na região dos Pampas Gaúcho, o filme se passa em 1893, beirando o fim da Revolução”, adiantou, em primeira mão, à coluna, o ator, que viverá o Tenente Teófilo.

Allan é um dos grandes nomes do cinema nacional brasileiro

Além disso, Allan tem reservado parte do seu tempo para outro trabalho tão especial quanto. Ele está em processo de pré-produção do seu primeiro longa metragem como diretor: "O que teria acontecido ou não naquela calma e misteriosa tarde domingo no jardim zoológico", este filme será a versão do curta já premiado no Festival de Gramado de 2016, em que Allan recebeu o troféu de "melhor ator", e terá Daniel Dantas como protagonista.

Pensa que acabou? Pois em janeiro ele começa a ensaiar o espetáculo "Jamais ou Calabar", escrito por Doc Comparato e com direção do Jorge Farjalla. Allan viverá Calabar e contracenará com Lucélia Santos.

Os fãs que quiserem vê-lo ainda esse ano também podem se preparar. Em novembro, "O matador" chega às telonas. O longa de Marcelo Galvão, que abriu o Festival de Gramado este mês, é primeiro feito pela Netflix Brasil e tem previsão de lançamento em mais de 190 países.