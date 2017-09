Pabllo Vittar se apresenta no Rock in Rio: "Minha hora no Palco Mundo vai chegar"

Tamanho do Texto: +A -A

Gisele emocionou, Ivete arrasou, Pet Shop Boys mostrou o que é que os britânicos têm para a turma jovem, 5 seconds of summer fez as novinhas pirarem e Maroon 5 fez homenagem ao país. No Sunset teve a turma poderosa do samba, Fernanda Abreu cantando sua carioquice e Céu sendo cool até a última ponta do fio do cabelo. Mas nada, em momento algum, foi tão impressionante e impactante quanto a performance de Pabllo Vittar em um estande do Rock in Rio.

Em um mini palco armado dentro de um dos espaços do Itaú, a drag mais seguida das redes sociais no mundo fez um show de meia hora com seus maiores hits, bateu cabelo, fez espacate, se emocionou e reuniu uma multidão para ouvir seu recado.

"Quando eu era criança, nunca nem ao menos imaginei estar aqui tocando para vocês no Rock in Rio. Vocês estão demais. Esse é o meu show mais especial do ano”, disse, com lágrimas nos olhos, de frente para uma multidão de súditos. Multidão, aliás, que gritava o tempo inteiro que queria vê-la no Palco Mundo. “Obrigada, Rio de Janeiro. Vocês são foda. Estou muito feliz, muito emocionada. Podem vir, porque estou aqui por vocês. Minha hora no palco mundo vai chegar”, desabafou. Alguém tem dúvida?