Morre, aos 65 anos, o jornalista Marcelo Rezende

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

O jornalismo perde um dos seus grandes nomes nesse sábado, 16. Marcelo Rezende faleceu às 17h45 em São Paulo, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer. A informação foi confirmada pelo Hospital Moriah, onde estava internado desde terça-feira, 12. Ele foi diagnosticado no início desse ano com câncer no pâncreas com metástase no fígado, e, com a coragem que o acompanhou ao longo da carreira, anunciou, em rede nacional, seu estado de saúde. Durante uma entrevista ao Domingo Espetacular no início de maio, horas antes de ser internado pela primeira vez, Rezende disse que encararia a doença de frente.

Marcelo Rezende

Por conta da doença, o jornalista se afastou do trabalho na Record TV, emissora em que comandava o Cidade Alerta desde 2012.Em um vídeo postado no dia 3, Marcelo Rezende falou sobre os altos e baixos do tratamento contra o câncer. "O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha-russa. Uma hora eu to lá em cima, outra hora eu to lá embaixo. O mais importante é que eu estou firme e estar firme é aqui, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos, até chegar o momento em que o alto vai deslizar e aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela porque Deus está comigo, Deus está contigo", disse.

Em julho, o apresentador anunciou que largaria a quimioterapia e, segundo ele, a decisão foi tomada pela fé na cura. "Uma das coisas que me deixaram tristes foi quando desisti da medicina tradicional e algumas pessoas me chamaram de covarde. Como posso ser covarde se cada passo que eu dou é orientado pelo meu Pai? Foi a melhor decisão que tomei, não tomei porque eu quis, tomei porque Deus soberano mandou. Estou mais uma vez mostrando que estou me recuperando e que a cura está cada vez mais próxima. Dependo cada vez mais da sua oração. Que Deus nos proteja e nos abençoe", chegou a dizer, na época.

Com mais de 40 de carreira e passagem por emissoras como Record, Globo, SBT e RedeTV!, Rezende deixa um grande legado ao jornalismo do Brasil. Vale destacar que, ao longo de sua trajetória, ele nunca teve receio de tocar em feridas sociais - que foram desde corrupção no futebol a flagrante de abuso policial em favelas. Repórter investigativo, seu raro talento fez com que o livro "Corta pra mim", sobre sua carreira, se tornasse um best-seller.