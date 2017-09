"Não me sinto uma estrela", diz Camila Queiroz

Tamanho do Texto: +A -A

Protagonista da trama das 19h, noiva de galã e cheia de contratos publicitários, Camila Queiroz garante que não supervaloriza seu trabalho. "Sou uma pessoa abençoada. Não me sinto uma estrela. Não trago esse peso. Sou mais uma pessoa dentro de uma empresa cheia de funcionários. A única diferença é que consigo chegar na casa das pessoas com o meu trabalho. Tenho muito para conquistar", analisou ela, que estreou na televisão em 2015. "Há dois anos, eu tinha 7 mil seguidores no Instagram. Hoje, são 7 milhões. Eu acho que é a melhor resposta que a gente esta fazendo um trabalho bem feito, que estou passando a mensagem que quero passar. Eu sou muito sincera e verdade e as pessoas que me seguem conseguem e manifestam o seus carinhos por mim conseguem ver isto, sabe? Eu fico muito feliz, porque a gente faz o trabalho para eles e este carinho é uma resposta que eles estão gostando. É muito legal e muito gratificante!”

Camila Queiroz e Klebber Toledo

Namorando Klebber Toledo, que conheceu durante as gravações de "Êta mundo bom", Camila falou sobre os planos com o galã e contou como se divide entre a vida pessoal e a profissional. "Tenho gravado muito mas sempre encontro um tempo para família, que é minha prioridade. Em ‘Verdades Secretas’, fiquei sete meses sem ver meus familiares durante o processo todo. Eu aprendi que não dá. Acabei sofrendo. Ah o Klebber a gente é muito parceiro em tudo", elogiou.

Na ficção, Camila vive a patricinha Luiza, uma carioca poliglota, que perdeu os pais ainda pequena e foi criada em um hotel de luxo. Questionada sobre o que faria com o dinheiro da personagem, ela respondeu: "Eu acho que não saberia nem por onde começar. É tanta coisa para fazer tanta gente para ajudar, tantos sonhos para realizar, tantos os meus quanto da minha família. Eu acho que é dinheiro para mais de uma vida, né? Não sei, não saberia por onde começar, se eu tivesse que dar um destino para o dinheiro, né?", disse.