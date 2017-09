Na abertura do Rock in Rio, Gisele Bündchen dá discurso e canta com Ivete

Tamanho do Texto: +A -A

Um ano depois de encantar ao atravessar o Maracanã na noite de abertura dos Jogos Olímpicos 2016 ao som de Garota de Ipanema, Gisele voltou a fazer o mundo inteiro prender a respiração – e se emocionar. Desta vez, na abertura do Palco Mundo, na primeira noite do Rock in Rio. Linda, como de costume, em um macacão cheio de brilhos by Rosa Chá, ela entrou, caminhou até o centro do palco e, de microfone em punho, começou seu discurso sobre fazer desse planeta um mundo melhor. Mas, antes, fez uma brincadeira: “Estou aqui nesse palco realizando um sonho, mas não vou cantar, não se preocupem, vou deixar isso para os profissionais, pelo menos por essa noite, já que o futuro a gente nunca sabe”, disse Gisele, que sempre se arrisca a soltar a voz nas redes sociais.

Gisele se emocionou durante discurso

Logo em seguida, bastante emocionada, e com os olhos cheios de lágrimas, ela emendou: “Os sonhos se realizam quando a gente sonha junto. Só estamos aqui agora porque alguém sonhou há 30 anos em construir esse festival, artistas sonharam, nós sonhamos, esse momento é a sorte de muitos sonhos. Acredite que para criar qualquer coisa é preciso imaginar, é preciso sonhar e eu acredito que e possível viver de um modo diferente, encontrar o equilíbrio entre o ser e o ter, o desfrutar e preservar. Sonho com o dia em que viveremos em gratidão, sonho com paz, respeito e igualdade”.

Ivete e Gisele juntas no palco

Enquanto ela falava, o público alternava entre gritar o nome da uber e “Fora, Temer”. Chorando bastante, ela respirou fundo, e continuou. “Estamos conectados, quando nos unimos, praticando o respeito e o amor, tudo e possível. Juntos somos mais forte, juntos a gente muda uma historia, juntos a gente pode mudar o mundo”, finalizou, antes de apresentar a plataforma believe.earth, que tem o objetivo de valorizar pessoas e ações em busca de um mundo melhor e mais sustentável.

“Você precisa principalmente acreditar em você, que papel você quer ter, em que mundo quer viver. Somos todos capazes. Então imagina o mundo em que vc quer viver. Imagina que ja estamos vivendo nele. Imagine”, finalizou Gisele, enquanto Ivete entrava no palco cantando a música Imagine, de John Lennon. A top, alias, não se aguentou e quebrou a promessa de que não ia cantar nessa noite e soltou a voz – pelo menos no refrão – ao lado da amiga. E foi lindo.