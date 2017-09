Ivete faz brincadeira sobre nomes de gêmeas: "Dalila e Ligeiro"

Tamanho do Texto: +A -A

Foi com o pé direito que Ivete Sangalo inaugurou o Palco Mundo do Rock in Rio nessa sexta-feira, 15. Grávida, a baiana fez uma homenagem ao filho mais velho, Marcelo, com o look escolhido para o show e revelou o sexo dos gêmeos que está esperando ao final da apresentação. "Dedico esse show a minha família, a Marcelo Sangalo, as duas irmãzinhas que ele espera, ao meu marido e a toda minha família de fãs”, disse ela, que, sempre bem-humorada, brincou: "Se não bastasse uma mulher em casa, agora vão ser três. Mesmo cheia de celulite, né, minha gente? Porque haja progesterona na pessoa. Mas, vocês estão achando que é muita mulher? Se preparem porque Ivete Sangalo agora é um trio elétrico, que veio acompanhada de mais duas mulheres”. E mais: "Meus seios não cabem mais em lugar nenhum... só na mão do papai".

Ivete Sangalo exibiu a barriguinha de gravidez

Felicidade, aliás, descreveu a apresentação da cantora. "Poderia mudar meu nome para a alegria. Hoje eu estou cheia, literalmente, de alegria", avisou ela, que, ao final do primeiro mix de músicas, tirou o casaco que usava - estampado com o nome do primogênito - e exibiu a barriguinha de grávida em um macaquinho brilhoso. “Quero brilhar para fora porque estou brilhando por dentro". Ivete foi além e comentou o cancelamento do show de Lady Gaga. Brincando com a plateia, ela disse que torce pela recuperação de Gaga e ameaçou até cantar "Bad romance".

Logo depois, foi recebida no lounge do Multishow e deixou escapar que já rolou bolão para adivinhar o nome das bebês. "Será Dalila e Ligeiro", brincou. Rainha mesmo.