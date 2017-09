No Brasil para abrir o "Rock in Rio", Gisele Bündchen sobrevoa Cristo Redentor

Tamanho do Texto: +A -A

Ela já está entre nós! A musa das musas Gisele Bündchen, que chegou ontem ao Brasil, em São Paulo, compartilhou em seu Instagram as belezas naturais do Rio de Janeiro nesta manhã. Nos vídeos, a top sobrevoa o Cristo Redentor, com direito à bela vista da Lagoa Rodrigo de Freitas e Pão de Açúcar, e canta animada o hino de Jorge Ben Jor, que exalta a exuberância de nosso “País Tropical”.

A vinda de Gisele para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, desta vez tem uma razão para lá de especial. Unanimidade entre os brasileiros e super engajada na questão da Amazônia, a top será a primeira atração do Palco Mundo no Rock in Rio deste ano. Após uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que irá pintar o céu da Cidade do Rock com as cores de nossa bandeira, o azul e vermelho da logo do festival e o branco em pedido de paz, Gisele Bündchen cruzará o palco com a bandeira do Amazônia Live. O projeto social, que visa recuperar a riqueza de nossa floresta, tem uma parceria com o Rock in Rio que resultará no plantio de um milhão de árvores em uma área desmatada de 400 hectares nas nascentes e cabeceiras do Rio Xingu, na Floresta Amazônica.

Gisele exaltou a beleza do país

Depois da apresentação de Gisele, o Rock in Rio de fato começa a todo vapor. Na sexta, o Palco Mundo terá a mamãe do ano Ivete Sangalo, que esta semana anunciou estar grávida de gêmeos, como primeira atração musical. O line-up segue com Pet Shop Boys, 5 Seconds of Summer e, por fim, Lady Gaga.