Luta contra lúpus: Selena Gomez passa por transplante de rim

Celebridade mais seguida da história do Instagram, Selena Gomez despertou curiosidade dos fãs ao sumir da rede por uns tempos e, finalmente, explicou o que aconteceu. A cantora, que, em 2015, revelou ser portadora de lúpus, contou que como parte do tratamento da doença, precisou passar por um transplante de rim. "Estou ciente de que alguns de meus fãs notaram que eu estava quietinha durante parte do verão e eles me questionaram porque eu não estava promovendo minhas novas músicas, das quais eu estou extremamente orgulhosa. Eu descobri que eu precisava fazer um transplante de rim devido a meu lúpus e eu estava em recuperação. Isso é algo que eu precisava fazer por minha saúde. Eu honestamente estava ansiosa por dividir isso com vocês minha jornada por vários meses, assim como eu sempre esperei fazer isso com vocês", disse ela, que publicou uma foto na cama de um hospital ao lado de sua doadora.

Selena Gomez e Francia Raisa

Francia Raisa, atriz de 29 anos, foi quem doou o órgão para a melhor amiga. "Por enquanto, gostaria de agradecer publicamente à minha família e a essa incrível equipe médica por tudo o que eles fizeram por mim antes e depois da cirurgia. E, finalmente, não existem palavras para descrever o quanto eu agradeço à minha linda amiga Francia Raísa. Ela me deu um presente, doando seu rim para mim. Eu sou incrivelmente abençoada. Eu te amo muito, irmã. O lúpus continua incompreendido, mas temos progressos", explicou Selena.

O lúpus não tem cura e é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos. Vale lembrar que Selena já fez quimioterapia como parte do tratamento. O lúpus provoca uma inflamação nos vasos sanguíneos e pode disseminar para qualquer lugar do organismo, por isso, à vezes um transplante é necessário, como foi o caso da cantora.