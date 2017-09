Lady Gaga cancela participação no Rock in Rio um dia antes do evento

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Uma dança das cadeiras de última hora deixou os fãs de Lady Gaga decepcionados. A cantora, principal atração do primeiro dia de shows - amanhã, 15, revelou que não cantará mais no "Rock in Rio". Com isso, a banda Maroon 5, que já seria a atração de sábado, 16, fará uma outra apresentação no festival. Na semana passada, ao lançar seu documentário, “Gaga 5’2”, no Festival de Cinema de Toronto, Lady Gaga já vinha antecipando que ia precisar passar um tempo longe da música. A cantora de 31 anos afirmou que precisa diminuir o ritmo temporariamente parar tratar um problema de dor relacionado a uma fibromialgia, condição crônica nos quadris. "Eu vou descansar, não sei por quanto tempo. Isso não significa que não tenho nada na manga. Preciso diminuir o ritmo por um momento, para que possa cicatrizar um pouco", chegou a dizer.

Maroon 5 substitui Gaga

A direção do festival se pronunciou dizendo que, apesar de não ter obrigação, irá reembolsar fãs que desistirem de ir ao evento neste dia. Vale lembrar que o dia em que Maroon 5 iria ser originalmente o headliner foi o mais concorrido entre os sete de festival, sendo o primeiro a esgotar tanto na venda geral quanto na extraordinária.

Leia a nota do "Rock in Rio" na íntegra:

"Devido a fortes dores, Lady Gaga está impossibilitada de fazer apresentações. Por isso, o Rock in Rio lamenta informar o cancelamento de seu show nesta sexta-feira, dia 15. A cantora, que está sendo submetida a um tratamento por profissionais médicos especializados, enviou através do festival seu carinho para todos os fãs e agradecimento pelo apoio e compreensão.

Para garantir a festa na Cidade do Rock, a organização do evento comunica que a banda Maroon 5 substituirá a apresentação da Lady Gaga e se apresentará nesta sexta-feira, realizando assim dois shows, o primeiro no dia 15 e o segundo no dia 16. Dessa forma, o line-up do Palco Mundo neste dia 15 será composto por Ivete Sangalo, Pet Shop Boys, 5 Seconds of Summer e Maroon 5.

Apesar de não ser obrigatório, por respeito aos fãs da Lady Gaga, o Rock in Rio irá reembolsar quem desistir de vir ao evento neste dia. Para aqueles que compraram ingresso para dia 15 de Setembro e optarem pelo reembolso do valor, o Rock in Rio irá disponibilizar, na sua página oficial, na próxima segunda-feira dia 18, toda a informação com o procedimento a ser adotado. Só serão reembolsados os ingressos que não forem usados, os fãs que entrarem na Cidade do Rock no dia 15 não terão direito ao reembolso. É imprescindível, para reaver o valor do ingresso, manter a pulseira em seu poder e que ela não tenha sido utilizada para entrar no festival. Não haverá devolução em dinheiro na bilheteria do evento em nenhum momento."