Bell Marques faz show lotado e fala do sucesso dos filhos Rafa e Pipo Marques

*Com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

E a terceira edição do projeto Na Praia foi encerrada, mas já tem garantia de uma quarta edição em 2018, em Brasília. O complexo de entretenimento que abriu as portas em julho e gerou 1,7 mil empregos durante os três meses da edição teve shows de grandes artistas como Alok, Jorge e Matheus, Saulo, Ivete Sangalo, Simone e Simaria, O Rappa, Natiruts e Aviões, que gravou na capital federal o primeiro DVD após a saída de Solange Almeida da banda. A última atração do projeto foi Bell Marques, que lotou o complexo com 6 mil pessoas, em sua grande maioria de fãs do ex-integrante do Chiclete com Banana.

Bell Marques em show lotado no projeto Na Praia (Foto: Henrique Fonseca)

O ex lider do Chiclete marcou o encerramento com duas horas de show, com músicas como “Cabelo raspadinho”, “Diga que valeu”, “100% você”, “Não vou chorar” e “Voa voa”, entre outras inéditas.

Pouco antes de subir ao palco, Bell falou com o site HT contando a história do seu DVD Fênix. “O trabalho foi gravado no Réveillon e é um DVD que marcou o primeiro movimento depois de carreira solo para ter em imagens as músicas novas e eu estou muito feliz com ele, porque acabei alcançando um público muito bacana”, afirmou. O cantor ainda disse que a criação desse DVD é muito importante para sua carreira solo. “Apesar de eu virde uma história muito bonita com o Chiclete com Banana, eu tenho um repertório imenso e precisava apresentar músicas novas que venho tocando, principalmente, nos shows”.

Em seguida, Bell fala todo orgulhoso do sucesso que seus filhos Rafa e Pipo Marques estão fazendo no mundo da música. Já gravaram “Se o Passarinho Voou” com a participação da dupla Jorge e Mateus que fez o mesmo sucesso de “Tô de Boaça”, hit em parceria com Wesley Safadão. Os cantores ganharam o prêmio YouTube de música mais procurada da folia de 2017 e são considerados os galãs do axé. “Olha, eu tenho que agradecer, dizer que estou muito feliz por isso. Eles são merecedores desse sucesso. Acho que vão traçar um rumo muito maior do que a gente espera porque eles são muito determinados. São muito focados no que fazem, são talentosos e estudiosos. Então, acho que tudo isso junto para fazer com a música com que eles fazem tem um valor diferenciado pra eles e para o público”. E afirmou ser questão de tempo para esse sucesso ser igual ao do pai: “Agora é somente uma conquista de fãs e eles estão agrupando a quantidade de pessoas que obviamente esperam conquistar na vida deles. Uma legião de fãs muito bonita está sendo formada, assim como eles conheceram a minha legião de fãs”.

E claro que não podíamos deixar de falar do carnaval 2018. O cantor nos revelou como será intensa e repleta a agenda para os dias de folia. “Eu vou tocar todos os dias do carnaval começando na quinta-feira. Então, eu faço quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Serão seis shows e emendo mais três apresentações no camarote. É muito puxado realmente, mas eu estou assim com uma expectativa muito boa porque eu estou com um repertório bem bacana. Acabo de lançar um projeto "Bell Marques é festa” e confesso que estou ansioso e feliz. Vai abrir um espaço muito grande. É um repertório muito amplo dentro desse carnaval e vai fazer com que eu me sinta muito mais à vontade, porque a coisa mais legal de um artista é quando ele tem um repertório muito amplo dentro do carnaval”. Sucesso garantido.