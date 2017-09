Batalha contra câncer: Marcelo Rezende é internado com pneumonia grave

Tamanho do Texto: +A -A

O jornalista Marcelo Rezende foi internado nessa quarta-feira, 13, um hospital na zona sul de São Paulo, com um quadro de pneumonia grave. O apresentador do “Cidade Alerta”, da Rede Record, enfrenta uma batalha contra um câncer no fígado e no pâncreas e, agora, está sendo medicado por uma equipe de profissionais, mas seu estado é preocupante. "Ele está muito ruim, péssimo... Ninguém está tendo acesso, os familiares proibiram. Trancaram tudo. Não sabemos se o Marcelo vai sair de lá, ele está até com pneumonia grave", revelou uma fonte ao site PurePeople.

Marcelo, que abandonou o tratamento com medicina tradicional, volta e meia demonstra tranquilidade aos fãs. Otimista, ele fala sobre os planos para o futuro. "Cada momento que estou vivendo é um desafio. Tem horas que estou bem, tem horas que estou mal. Mas quando estou mal coloco minha cabeça em Deus. E eu tenho um objetivo. Na hora que eu superar, com a ajuda de Deus, tudo que estou passando, sei o que vou fazer da minha vida: ajudar cada vez mais aqueles que precisam, que não tem esperança, que buscam a cura e mostrar que o Espírito Santo está sempre presente na nossa vida. E nosso Pai há de cuidar de cada um. E é preciso ter fé", chegou a afirmar, em uma de suas últimas postagens antes da internação.

Marcelo Rezende: fé na cura

"Não duvido e não tenho medo. Vou seguir cada passo que Deus mandar. É ele quem sempre me guiou e guiará minha vida. Um novo momento vem aí. Um momento de cura e de amor", disse ele, em outro momento.

Na madrugada desta quinta-feira, 14, a namoradora do jornalista, Luciana Lacerda, publicou uma foto em seu Instagram em torcida pela recuperação do amado. "Querido Deus, cuida de quem eu não posso cuidar. Obrigado", escreveu na legenda. Luciana mora com o apresentador há cerca de cinco meses.