Rodrigo Hilbert fala sobre o título de "homão": "Exagero"

Estreando a segunda temporada de "Tempero de família", seu programa de culinária do GNT, Rodrigo Hilbert falou sobre o fato de ter virado meme na internet por conta de suas habilidades na cozinha. "Achei engraçada a brincadeira, mas levar isso a sério é um exagero", declarou, em entrevista à coluna do jornalista Bruno Astuto.

O apresentador, que também está lançando um livro de receitas, contou como começou a se interessar pelo tema. "Sou de uma família que tem tradição na cozinha. Minha mãe trabalhava fora e era eu quem terminava o almoço. Também aprendi muito olhando minha avó e minhas tias", disse ele, que fará uma temporada dedicada à culinária portuguesa. "Foi uma delícia estudar uma culinária tão rica e tentar trazer um pouco do que eu sei para misturar e ficar com a cara do programa. Convidamos portugueses que vivem no Brasil para contar suas histórias e dividir com a gente um pouco da terrinha", afirmou.

Quando perguntado sobre o que Fernanda Lima, sua esposa, mais gosta de comer, Rodrigo despistou: "Lá em casa todo mundo come de tudo". E já que a fama de "bom moço" é nacional, qual será o grande defeito do apresentador? "Sinceramente, ninguém gosta de falar disso, não é?". Então tá.