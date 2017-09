Rival de Bibi em "A força do querer", Carla Diaz comenta parceria com Juliana Paes

Tamanho do Texto: +A -A

A "novinha" Carine tem mexido com a vida de Bibi Perigosa em "A força do querer", mas é na vida real que Carla Diaz tem feito a cabeça do público. Depois de chamar atenção ao mostrar os seios na trama, a atriz revelou que não teve pudor com as cenas mais quentes da novela. "Eu não uso as roupas que ela usa, não tenho o cabelão, não uso o batom rosa. Nós atores temos que emprestar nosso corpo para nossas personagens, é nosso meio de comunicação. Se a gente tiver pudor, a gente não vai estar entregue. Eu gravei uma cena esses dias com um pano de prato cobrindo os seioS. Estava super focada na cena, foi ótimo. Se tivesse que ficar sem o pano, sem problemas. Quando tem o contexto e a gente está focado com o que a personagem precisa, ok”, avaliou.

A personagem, aliás, é motivo de pura alegria. "Carine foi um grande presente na minha vida. Não esperava entrar em uma novela das 9, ainda mais da Glória Perez e em um núcleo que está bombando. Trabalhar com a Juliana Paes está sendo maravilhoso", elogiou ela, que relembrou outras parcerias com a colega. "Ela já me pegou no colo em "Laços de Família", que nós fizemos juntas. Nossa primeira novela aqui na Globo. E fizemos também "O Clone" e hoje estão dizendo que somos rivais. O tempo passa...”, refletiu.

E não foi só Juliana Paes que a viu pequena. Carla Diaz cresceu diante dos olhos do público. “Eu nunca tive esse medo de não fazer tanto sucesso depois de adulta. Acho que tive a sorte de descobrir ainda nova o que eu quero para a minha vida. A paixão que é atuar. Então hoje, voltando para a Globo depois de oito anos fora, estou muito feliz. Ainda mais pelas mãos da Glória Perez. Não poderia comemorar esses 25 anos de forma melhor. Acho que o medo, o frio na barriga sempre vai ter, em qualquer trabalho. Mas acho que o medo de não fazer sucesso, acho que isso nunca passou pela minha cabeça. Acho que o importante para mim é estar trabalhando, estar produzindo e aprendendo cada vez mais", disse.

A atriz, aliás, garante que foi acolhida ao voltar à Globo. "Eu fui muito bem recebida. Eu já conhecia muita gente, a galera do figurino, da caracterização. Mas mesmo quem eu não conhecia me acolheu superbem", afirmou.