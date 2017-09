Nova aposta da Globo, Vitória Strada fala sobre protagonismo de "Tempo de Amar"

Tamanho do Texto: +A -A

Conto de fadas existem? Sonhos podem se realizar? O destino é, de fato, real? Não existem dados científicos que comprovem tais indagações, mas a trajetória da gaúcha Vitória Strada é uma prova de que tudo isso pode existir no nosso dia-a-dia. O maior papel que atriz desempenhou, até agora, foi no filme Real Beleza, de Jorge Furtado, na qual interpretava uma jovem modelo. De garota normal e moradora de Porto Alegre a protagonista da Globo e residente do Rio de Janeiro se passaram apenas alguns meses nos quais se dedicou a um grande processo seletivo feito em todo o país para recrutar meninas para ser o novo rostinho da novela das 18h, Tempo De Amar. Agora, Vitória precisa se dedicar exclusivamente à nova função longe da família e amigos.

A nova revelação da Globo fará uma personagem com o mesmo nome da atriz, Maria Vitória. A mocinha é filha de um famoso e respeitado dono de terras na fictícia aldeia portuguesa que se apaixona perdidamente por Inácio. Ambos se conhecem no meio de uma procissão em Portugal, em 1927. “Ao ver o Inácio pela primeira vez, ela não entende o que a fez se apaixonar por aquele rapaz. No entanto, luta para trabalhar e, no final, poder ficar com seu amado. Esta atitude se vê necessária pela oposição de seu pai ao relacionamento”, explicou a atriz. O romance acaba rápido com o galã tendo que se mudar para o Rio de Janeiro. Logo depois que ambos se despedem, a mesma descobre que está grávida e seu pai a manda para um convento onde é obrigada a entregar seu filho para adoção.

O principal responsável para que este sonho se tornasse real foi o diretor artístico da novela, Jayme Monjardim, que tratou de encontrar a mocinha perfeita ao redor de todo o país para seu novo projeto. “Não sei como, mas entraram em contato comigo me informando sobre a seleção que a Globo estava fazendo para uma novela. No convite, não havia a distinção do papel, mas sabia que existiam algumas vagas disponíveis. Isto aconteceu porque eles não queriam contar que era para protagonista, o que concordo, porque é uma responsabilidade muito grande. Fiz o primeiro teste e, depois, tiver que voltar para fazer mais um. No final, ele sentou comigo e me contou que eu estava no processo para a vaga da protagonista e me perguntou se me mudaria para o Rio de Janeiro, caso passasse. Confirmei e esperei pelo resultado”, contou a nova musa da televisão brasileira.

A resposta não demorou muito para chegar. Era quase meia-noite quando o diretor ligou para a atriz informando que havia conseguido o papel principal que, segundo Jayme, já era dela desde que a conheceu em seu primeiro teste para a vaga. “Foi um susto receber a mensagem do Jayme dizendo que eu seria a protagonista. Não acreditei no que estava escutando, mas tentei fingir que aquela informação era normal na minha vida, algo que acontecia todos os dias comigo. Perguntei a ele se precisava que eu me mudasse urgentemente, porque faria isto naquele dia mesmo. Não importava mais nada porque o que queria era trabalhar com ele. Quero muito esta oportunidade”, brincou a atriz. Atualmente, Vitória está morando sozinha no Rio de Janeiro e garantiu estar focada no trabalho sem tempo para namoro.

Mas a história de Vitória Strada começou muito antes do convite para participar de Tempo de Amar. O destino da musa parece já estar traçado desde que tinha 12 anos. Com esta ideia, a atriz entrou pela primeira vez nos Estúdios Globo e, no meio do caminho, esbarrou com o diretor artístico da novela. “Sempre admirei o trabalho do Jayme e isto porque o conheci quando era pequena. A primeira vez que entrei no Projac foi com 12 anos para um teste. Naquele dia, visitei o lugar e acabei esbarrando com o Jayme, tiramos uma foto juntos e, recentemente, a achei e mostrei a ele. Estava tímida e sorrindo. Foi naquele dia decidi que queria trabalhar com ele”, relembrou. Na época, Vitória fez o teste, mas sem a intenção de passar já que seus pais tinham uma ideia de vida já programada. Jorge e Marisetequeriam que a filha fizesse faculdade antes de tentar a vida artística pois acreditavam ser necessário.

A primeira vez, no entanto, que a jovem entrou no estúdio como funcionária houve um sentimento de superação muito grande, mas não deixou se levar pelo destaque que um papel principal lhe daria, por isso a atriz garantiu tratar com respeito todos os colegas. “Sou muito pé no chão, então, a primeira vez que entrei como funcionária no Projac, tinha o objetivo de conhecer todo mundo. É maravilhoso ver como todos são parte de pequenas engrenagens e sem um deles, o produto final não fica tão bom como vemos na TV”, comemorou a artista.

As surpresas de sua trajetória não param por aí. O pai da mocinha na nova novela da Globo é o respeitado ator Tony Ramos. Vitória Strada descobriu isto no mesmo dia que recebeu o telefonema do diretor. Minutos depois que haviam desligado a ligação, ele retornou avisando que seu pai na trama seria o profissional causando uma surpresa ainda maior na jovem. “Ainda não gravei uma cena sozinha com o Tony Ramos, mas o meu primeiro ensaio foi uma briga do pai com a filha. Quando terminamos, as pessoas ficaram muito impressionadas porque a química foi ótima. Ele é sensacional”, garantiu a atriz.

Além de Tony Ramos, Vitória vai contracenar com experientes atores como Letícia Sabatella, Nívea Maria e Cassio Gabus Mendes o que dá uma segurança maior a ela que está começando agora no meio. “É uma responsabilidade muito grande, mas estou cercada de profissionais experientes como o diretor, Tony Ramos e um elenco maravilhoso. Eu e Bruno Cabrerizo fomos muito bem preparados, já começamos com o pé direito”, informou a jovem de 20 anos. Bruno Cabrerizo fará seu par romântico, o Inácio, na programação e também é um ator que nunca havia trabalhado antes na grade da Globo.

Vitória resolveu se basear no texto no momento de construção da sua personagem. Aliado a isso, utilizou a sua mãe como fonte de inspiração para moldar o papel da heroína. “Estou me baseando no texto porque ele fala muito sobre o relacionamento da Maria Vitória com as pessoas ao seu redor. Ela é uma pessoa muito forte e para fazê-la estou usando a minha mãe como inspiração que é uma mulher que enfrentou muitas coisas na vida dela e nunca perdeu a esperança. Ambas têm este espírito de heroína no sentido de que, mesmo dando tudo errado e sofrendo muito, elas se levantam e continuam acreditando que tudo vai dar certo”, afirmou Vitória. Segundo a atriz, a sua excelente condição de vida, hoje, se deve ao trabalho e esforço que sua mãe utilizou para criá-la. “Em casa, temos uma boa situação, no entanto, pode ser considerada maravilhosa se compararmos às experiências que meus pais tiveram. Ambos me ensinaram todos os valores que tenho, sem nunca esquecer de ser quem sou, independente da onde eu estiver”, contou a atriz. No início do recrutamento, a mãe Marisete veio ao Rio de Janeiro conhecer o lugar onde a filha iria morar. Atualmente, os pais estão morando na cidade natal da atriz, mas sempre procuram visita-la. Estiveram, por exemplo, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para conhecer o espaço da locação.

Viver o papel de uma principal é o sonho de muitas atrizes ao redor do Brasil e do mundo. No entanto, a jovem nunca imaginou que a oportunidade chegaria tão cedo. “Meu sonho sempre foi ser atriz e acho que todos temos que sonhar grande, mas, ao mesmo tempo, quando descobri que tinha a possibilidade de ser a protagonista, senti o peso do que isso significa. É um sonho que nunca esperei realizar agora. Só o fato de fazer uma novela já me deixaria muito feliz”, informou. Mas o fato é que a novela é real e está chegando ao horário das 18h em setembro. Em poucos dias, Vitória será conhecida em todo o país e terá que saber lidar com o peso da fama que é sempre muito maior para quem a desconhece. “A invasão das pessoas faz parte do pacote de ser a protagonista da novela. Atualmente, estou me dedicando a dar um passo de cada vez. Até agora, recebi muito carinho e atenção das pessoas ao meu redor. Acho que as pessoas têm o direito de perguntar e sinto que estou preparada para isso”, garantiu a nova estrela das 18h.